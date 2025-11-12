Защитник на Барселона: Нямам план “Б”, ако не получа нов договор от клуба

Защитникът на Барселона Андреас Кристенсен беше категоричен, че не се притеснява от факта, че договорът му с клуба ще изтече в края на този сезон. Той също така призна, че все още не знае дали ще се стигне до ново споразумение между двете страни, като добави, че не е обмислял друг вариант, в случай че не преподпише с каталунците.

“Не, не изпитвам несигурност. Мисля, че съм в добра ситуация и няма нищо, което може да промени това, което правя във всекидневието ми. Разбира се, човек иска да има яснота и да знае какво ще се случи. Но това не е нещо, което безпокои мен и семейството ми във всекидневието, нито го обсъждаме. Не, засега нямам никаква представа дали клубът иска да преподише с мен. Просто предпочитам да се концентрирам върху това да бъда част от тима и да играя възможно най-много. Надявам се да е така, но засега трябва да приема нещата такива, каквито са. Ако има нещо за вършене, агентът ми ще се заеме с това. Разбира се, че бих искал да знам какво се случва, но предпочитам да се концентрирам върху моята работа. Не, нямам никакъв план “Б”, ако не получа нов договор”, коментира Кристенсен пред Tipsbladet.

🚨 Andreas Christensen on his future with deal due to expire in June 2026: “I hope everything works out at Barcelona, I have no plan B”.



“I honestly don’t know yet. I’m focused on playing and helping the team. My agents will handle things when it’s time”. pic.twitter.com/tvQxe5wzQI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2025

Снимки: Gettyimages