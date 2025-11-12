Защитник на Барселона: Нямам план “Б”, ако не получа нов договор от клуба

Защитникът на Барселона Андреас Кристенсен беше категоричен, че не се притеснява от факта, че договорът му с клуба ще изтече в края на този сезон. Той също така призна, че все още не знае дали ще се стигне до ново споразумение между двете страни, като добави, че не е обмислял друг вариант, в случай че не преподпише с каталунците.
“Не, не изпитвам несигурност. Мисля, че съм в добра ситуация и няма нищо, което може да промени това, което правя във всекидневието ми. Разбира се, човек иска да има яснота и да знае какво ще се случи. Но това не е нещо, което безпокои мен и семейството ми във всекидневието, нито го обсъждаме. Не, засега нямам никаква представа дали клубът иска да преподише с мен. Просто предпочитам да се концентрирам върху това да бъда част от тима и да играя възможно най-много. Надявам се да е така, но засега трябва да приема нещата такива, каквито са. Ако има нещо за вършене, агентът ми ще се заеме с това. Разбира се, че бих искал да знам какво се случва, но предпочитам да се концентрирам върху моята работа. Не, нямам никакъв план “Б”, ако не получа нов договор”, коментира Кристенсен пред Tipsbladet.
Снимки: Gettyimages