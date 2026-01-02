Арне Слот: Не бива да гледаме към онези два тима на върха

В първия ден на новата година Ливърпул записа разочароващо нулево реми срещу Лийдс у дома, но мениджърът Арне Слот обърна внимание, че тимът е в добра серия на резултати. “Червените” постигнаха пет победи и три ремита в последните си осем срещи, като преди началото на втората половина от сезона в Премиър лийг са четвърти в класирането.

“Реалистично погледнато, има два отбора, които са доста далеч пред нас. В момента не бива да гледаме към тези два тима”, заяви Слот, явно визирайки лидера Арсенал и следващия го Манчестър Сити.

“Имахме своите трудности през целия период. Всеки един мач, който играем, е тежък и двата отбора на терена са много близо един до друг като ниво. В първите 19 срещи това беше постоянна битка с минимални разлики. Понякога имахме късмет, понякога — не”, продължи Слот.

“Очевидно е, че в последните седем–осем срещи почти не допускаме голови положения. Но също толкова ясно е, че ни е доста трудно да създаваме достатъчно шансове при цялото притежание на топката, което имаме. Това не е нещо ново за нас през този сезон. Играчите продължават да опитват, но понякога ти трябва малко магия, за да отключиш мача, или статично положение, и ако това се случи, тогава всичко изглежда много по-добре”, смята наставникът.

Ливърпул продължава по програма с гостуване на Фулъм в неделя.

Мениджърът говори за натоварената програма: “Фактът, че (срещу Лийдс) на пейката имахме четирима играчи, които не са играли нито минута във Висшата лига, и като цяло този отбор просто продължава напред с тези налични футболисти, е показателен. Ако някой се е чудил: ‘Хм, защо например Слот смени Флориан Виртц?’. Два дни след мача той все още усещаше твърде голямо напрежение в подколянното сухожилие. Затова не можеше да тренира.

С всички предстоящи двубои рискът беше твърде голям, когато не разполагаш с толкова много играчи с опит в Премиър лийг, а, разбира се, Коди (Гакпо) е добра смяна, която да влезе.

Това са все неща, които трябва да вземем предвид – налични играчи с поне някакъв опит в елита. Вече имахме два месеца непрекъснат футбол, а повечето от тях – шест или седем месеца. Така че всички останаха здрави, позитивни, а и запазихме суха мрежа. Ако трябва да изтъкна нещо положително, това са тези две неща и фактът, че Ибу (Ибрахима Конате) не получи жълт картон, така че не е наказан.“

Слот също така разкри, че се очаква Джо Гомес да бъде на разположение за гостуването на Фулъм, тъй като е напът да се завърне към тренировките с първия отбор. Нидерландецът обаче добави, че Ватару Ендо все още е далеч от своето завръщане.

Слот обърна внимание и на темата с уволнения наскоро треньор по статичните положения Аарън Бригс. Бригс беше освободен от задълженията си по-рано тази седмица, след като Ливърпул допусна 12-тия си гол от статично положение за кампанията при домакинската победа с 2:1 над Уулвс на 27 декември. Мърсисайдци, от своя страна, са отбелязали само три попадения след подобни ситуации, което ги остави с баланс от минус девет преди Нова година – показател, който би бил най-лошият им в ерата на Премиър лийг.

„Първо, искам да благодаря на Аарън Бригс за годината и половина, в които работихме заедно, защото той беше част, и то голяма част, от спечелването на титлата миналата година - каза Слот - Той ми беше от голяма помощ. Аарън е много добър човек, много обещаващ млад английски треньор. Но както понякога се случват нещата през януари и юни, и в двете посоки, така се случи и тук. Той определено ще намери ново предизвикателство за себе си, защото свърши добра работа за нас и заслужава да получи още много шансове.”

Последва и въпрос кой ще наследи въпросния треньор: “Мисля, че ще е изненада за вас, ако кажа, че никога не говорим за играчи, които привличаме, като важи и за треньорите, които бихме могли да вземем. Разбира се, разглеждаме ситуацията, за да видим кое е най-доброто за нас в момента, но докато нямам новини по този въпрос, не мога да споделя нищо.“

