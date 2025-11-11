Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си

След завръщането си в националния отбор на Полша, Роберт Левандовски отново коментира бъдещето си в Барселона. Договорът на опитния голмайстор изтича през юни 2026 г., а слуховете за евентуалното му напускане се засилват.

Часове след като отбеляза хеттрик срещу Селта на „Балаидос“, той се възползва от престоя си с националния тим, за да подчертае, че всичко е несигурно.

"Все още не знам отговора. Не бързам, в мир съм със себе си, това е най-важното. Дори и да се свържат с мен сега, не бих отговорил на този въпрос. Трябва да усетя кое е най-доброто за мен. В момента съм спокоен, не бързам и не очаквам нищо повече“, обясни той пред медиите.

Към Левандовски има интерес от клубове от Саудитска Арабия и Мейджър Лийг Сокър, в случай че Барса реши да прекрати престоя му, но той предпочита да не прави прогнози. Полякът има 7 гола в 12 мача от началото на сезона и за пореден път е ключова фигура за Ханзи Флик.

"Не бързам, най-важното е моето усещане. В този момент не трябва да мисля за бъдещето си. Много съм щастлив и концентриран върху настоящия сезон. Това е в главата ми. Не знам дали ще мога да постигна цифрите от миналата година, но когато съм на терена, головете на минута са сходни с тези от предходния сезон“, каза още Левандовски.

Нападателят коментира и светкавичното си пътуване до Ню Йорк преди лагера на националния отбор, което беше силно критикувано в родината му. Левандовски участва в специална церемония, при която емблематичният небостъргач Емпайър Стейт Билдинг бе осветен в цветовете на полското знаме по случай деня на независимостта на Полша на 10 ноември.

"Това беше голяма гордост за мен. Когато получих предложението, не се поколебах и за секунда. Това не е само мой успех, а успех за цялата страна и се радвам, че получих такава чест. Бяха много малко часове, летях и вече съм тук“, каза нападателят на Барселона.

Снимки: Imago