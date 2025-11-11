Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си

Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си

  • 11 ное 2025 | 20:55
  • 530
  • 1

След завръщането си в националния отбор на Полша, Роберт Левандовски отново коментира бъдещето си в Барселона. Договорът на опитния голмайстор изтича през юни 2026 г., а слуховете за евентуалното му напускане се засилват.

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Часове след като отбеляза хеттрик срещу Селта на „Балаидос“, той се възползва от престоя си с националния тим, за да подчертае, че всичко е несигурно.

"Все още не знам отговора. Не бързам, в мир съм със себе си, това е най-важното. Дори и да се свържат с мен сега, не бих отговорил на този въпрос. Трябва да усетя кое е най-доброто за мен. В момента съм спокоен, не бързам и не очаквам нищо повече“, обясни той пред медиите.

Към Левандовски има интерес от клубове от Саудитска Арабия и Мейджър Лийг Сокър, в случай че Барса реши да прекрати престоя му, но той предпочита да не прави прогнози. Полякът има 7 гола в 12 мача от началото на сезона и за пореден път е ключова фигура за Ханзи Флик.

"Не бързам, най-важното е моето усещане. В този момент не трябва да мисля за бъдещето си. Много съм щастлив и концентриран върху настоящия сезон. Това е в главата ми. Не знам дали ще мога да постигна цифрите от миналата година, но когато съм на терена, головете на минута са сходни с тези от предходния сезон“, каза още Левандовски.

Нападателят коментира и светкавичното си пътуване до Ню Йорк преди лагера на националния отбор, което беше силно критикувано в родината му. Левандовски участва в специална церемония, при която емблематичният небостъргач Емпайър Стейт Билдинг бе осветен в цветовете на полското знаме по случай деня на независимостта на Полша на 10 ноември.

"Това беше голяма гордост за мен. Когато получих предложението, не се поколебах и за секунда. Това не е само мой успех, а успех за цялата страна и се радвам, че получих такава чест. Бяха много малко часове, летях и вече съм тук“, каза нападателят на Барселона.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Лоботка ще поиска трансфер, ако Конте остане в Наполи, смята неговият агент

Лоботка ще поиска трансфер, ако Конте остане в Наполи, смята неговият агент

  • 11 ное 2025 | 21:18
  • 1263
  • 0
Италиански национал: Гатузо ни донесе спокойствие, преди това тимът беше обезсърчен

Италиански национал: Гатузо ни донесе спокойствие, преди това тимът беше обезсърчен

  • 11 ное 2025 | 20:38
  • 1395
  • 0
Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й

Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й

  • 11 ное 2025 | 20:22
  • 1150
  • 0
Ювентус повиши генералния си мениджър до изпълнителен директор

Ювентус повиши генералния си мениджър до изпълнителен директор

  • 11 ное 2025 | 19:55
  • 624
  • 0
Тен Хаг няма намерение да се връща в Аякс

Тен Хаг няма намерение да се връща в Аякс

  • 11 ное 2025 | 19:23
  • 1003
  • 0
Хойлунд трябваше да получи червен картон, призна шефът на съдиите в Италия

Хойлунд трябваше да получи червен картон, призна шефът на съдиите в Италия

  • 11 ное 2025 | 19:07
  • 2055
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 11760
  • 20
Апоел със солидна преднина на почивката в "Арена София"

Апоел със солидна преднина на почивката в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 21:53
  • 2572
  • 0
Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се пет мача

Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се пет мача

  • 11 ное 2025 | 22:00
  • 6605
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 25750
  • 25
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 32877
  • 72
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 29857
  • 248