Аморим: Няма да правим промени през трансферния прозорец, никой не е искал да напуска

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим говори пред медиите преди неделното гостуване на Лийдс в първия мач за годината за "червените дяволи".

''We are playing better, we are not being good enough in the details.''



Ruben Amorim looks ahead to playing Leeds this weekend and talks about the improvements he wants to see from his players, noting his side ''should have more points'' 🔴 pic.twitter.com/xqDWhg1TFD — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 2, 2026

„Чух, че това е голямо дерби, страхотна атмосфера, голямо съперничество, но всеки мач в Премиър Лийг е много труден. Това е още един мач, знам, че означава много за феновете, но трябва да отидем там и да се опитаме да спечелим. Не съм участвал в това съперничество. Различна атмосфера, различна култура, но шумът ще бъде голям. Трудно е да се сравняват различни култури, различни дербита, истории. Когато играеш за Манчестър Юнайтед, трябва да си готов за всичко“, започна португалецът.

„Нямаме нови проблеми, нито други проблеми oсвен вече контузените и отсъстващите на Купата на африканската нации. Утре ще видим, имаме още една тренировка. Не мисля, че някой ще се възстанови, но ще видим.

🚨 Amorim on January transfers: "The transfer window is not going to change. We have no conversations about changes in the squad”. pic.twitter.com/yu9hvOQfvo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2026

„Мисля, че играем по-добре, когато имаме пълен състав, атакуваме по-добре, но не сме достатъчно добри в детайлите. Винаги искаме повече и трябва да имаме повече точки в класирането“, продължи той.

🚨 Rúben Amorim when asked if any players have asked to leave: “No. NO player has asked to leave”.



“I don't expect them to”. pic.twitter.com/ZaLqEBX1n3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2026

Що се отнася до зимните трансфери, Аморим каза: „Трансферният прозорец няма да се промени, нямаме намерение да правим промени в състава. Има процес, има идея – и това ще продължи. Близо сме до местата в Шампионската лига, но също така сме близо до осем отбора зад нас, така че нека се концентрираме върху следващия мач. Никой не е искал да напусне. Не очаквам да има хора, които ще ме молят да напуснат“.

