Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим: Няма да правим промени през трансферния прозорец, никой не е искал да напуска

Аморим: Няма да правим промени през трансферния прозорец, никой не е искал да напуска

  • 2 яну 2026 | 17:21
  • 551
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим говори пред медиите преди неделното гостуване на Лийдс в първия мач за годината за "червените дяволи".

„Чух, че това е голямо дерби, страхотна атмосфера, голямо съперничество, но всеки мач в Премиър Лийг е много труден. Това е още един мач, знам, че означава много за феновете, но трябва да отидем там и да се опитаме да спечелим. Не съм участвал в това съперничество. Различна атмосфера, различна култура, но шумът ще бъде голям. Трудно е да се сравняват различни култури, различни дербита, истории. Когато играеш за Манчестър Юнайтед, трябва да си готов за всичко“, започна португалецът.

„Нямаме нови проблеми, нито други проблеми oсвен вече контузените и отсъстващите на Купата на африканската нации. Утре ще видим, имаме още една тренировка. Не мисля, че някой ще се възстанови, но ще видим.

„Мисля, че играем по-добре, когато имаме пълен състав, атакуваме по-добре, но не сме достатъчно добри в детайлите. Винаги искаме повече и трябва да имаме повече точки в класирането“, продължи той.

Що се отнася до зимните трансфери, Аморим каза: „Трансферният прозорец няма да се промени, нямаме намерение да правим промени в състава. Има процес, има идея – и това ще продължи. Близо сме до местата в Шампионската лига, но също така сме близо до осем отбора зад нас, така че нека се концентрираме върху следващия мач. Никой не е искал да напусне. Не очаквам да има хора, които ще ме молят да напуснат“.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Артета за контузените, трансферния прозорец и уволнението на Мареска

Артета за контузените, трансферния прозорец и уволнението на Мареска

  • 2 яну 2026 | 13:49
  • 6070
  • 0
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 11529
  • 5
Илия Груев с коментар за мача срещу Ливърпул

Илия Груев с коментар за мача срещу Ливърпул

  • 2 яну 2026 | 12:52
  • 8402
  • 5
Джосеп Гуардиола понесе удар в началото на годината

Джосеп Гуардиола понесе удар в началото на годината

  • 2 яну 2026 | 11:54
  • 2940
  • 1
Зимните трансфери - формулата, която Реал Мадрид отказва да възприеме

Зимните трансфери - формулата, която Реал Мадрид отказва да възприеме

  • 2 яну 2026 | 11:30
  • 9669
  • 5
Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

  • 2 яну 2026 | 10:38
  • 2459
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 4675
  • 18
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 6875
  • 2
Голямото гръцко дерби е гвоздеят в програмата на Евролигата тази вечер

Голямото гръцко дерби е гвоздеят в програмата на Евролигата тази вечер

  • 2 яну 2026 | 17:26
  • 495
  • 0
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

  • 2 яну 2026 | 14:03
  • 3867
  • 1
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 11529
  • 5
Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

  • 2 яну 2026 | 12:04
  • 5881
  • 0