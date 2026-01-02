Аморим: Няма да правим промени през трансферния прозорец, никой не е искал да напуска

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим говори пред медиите преди неделното гостуване на Лийдс в първия мач за годината за "червените дяволи".
„Чух, че това е голямо дерби, страхотна атмосфера, голямо съперничество, но всеки мач в Премиър Лийг е много труден. Това е още един мач, знам, че означава много за феновете, но трябва да отидем там и да се опитаме да спечелим. Не съм участвал в това съперничество. Различна атмосфера, различна култура, но шумът ще бъде голям. Трудно е да се сравняват различни култури, различни дербита, истории. Когато играеш за Манчестър Юнайтед, трябва да си готов за всичко“, започна португалецът.
„Нямаме нови проблеми, нито други проблеми oсвен вече контузените и отсъстващите на Купата на африканската нации. Утре ще видим, имаме още една тренировка. Не мисля, че някой ще се възстанови, но ще видим.
„Мисля, че играем по-добре, когато имаме пълен състав, атакуваме по-добре, но не сме достатъчно добри в детайлите. Винаги искаме повече и трябва да имаме повече точки в класирането“, продължи той.
Що се отнася до зимните трансфери, Аморим каза: „Трансферният прозорец няма да се промени, нямаме намерение да правим промени в състава. Има процес, има идея – и това ще продължи. Близо сме до местата в Шампионската лига, но също така сме близо до осем отбора зад нас, така че нека се концентрираме върху следващия мач. Никой не е искал да напусне. Не очаквам да има хора, които ще ме молят да напуснат“.
