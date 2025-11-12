В Германия са все по-притеснени за бъдещето на Тер Стеген, вече опипват почвата около завръщане на Нойер

Спортният директор на националния отбор на Германия Руди Фьолер се е свързал отново с Мануел Нойер в опит да прецени готовността на ветерана да се завърне и да застане отново на вратата на Бундестима за предстоящото Световно първенство, твърди “Шпорт Билд”. Футболистите на Юлиан Нагелсман са водач в своята група, но с равни точки със Словакия и все още не са си осигурили мястото на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, но надеждите са, че това ще стане в заключителните квалификационни сблъсъци срещу Люксембург и Словакия.

Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

До момента за титуляр бе гласен Марк-Андре тер Стеген, който дълги години търкаше пейката в националния тим в очакване на оттеглянето на Нойер, но тъкмо когато това се случи, а вратарят на Барселона получи нужното доверие нещата около него започнаха да се влошават. Той пропусна голяма част от миналия сезон поради травма, а през лятото на “Камп Ноу” искаха да се разделят с него, но стражът отказа. Впоследствие той се оперира поради проблеми в гърба, но все още не се е завърнал на терена. Последният мач на Тер Стеген бе на 8 юни, когато пази за Германия при поражението от Франция във Финалната четворка на Лигата на нациите, но от тогава не е бил на терена. Освен това, не изглежда много вероятно той да получи много игрово време в Барселона, след като се възстанови, тъй като каталунците вече са взели решение, че на вратата на тима ще бъде налаган новото попълнение Жоан Гарсия, а Войчех Шчесни ще бъде негов заместник.

Челси обмисля да приюти Тер-Стеген

Именно поради тези си опасения Руди Фьолер е решил, че все пак заслужава да се проучи готовността на Мануел Нойер да облече отново екипа на Германия за предстоящото Световно първенство следващото лято. Той се оттегли от националния отбор през 2024 година, но спекулациите за завръщането му не са спирали. Той играе регулярно за Байерн (Мюнхен) през този сезон и показва отлична форма, което допълнително би могло да му вдъхне увереност да облече отново националната фланелка.

