Кристъл Палас счупи клубния рекорд за играча, прекъснал сушата от трофеи на Тотнъм

Носителят на ФА Къп и „Къмюнити Шийлд“ Кристъл Палас официално обяви трансфера на крилото Бренън Джонсън от Тотнъм за рекордна за клуба сума.

„Орлите“ ще платят на съгражданите си от Лондон близо 35 милиона паунда. Това представлява рекорден входящ трансфер за Кристъл Палас и четвъртата по големина продажба в историята на Тотнъм.

From North London to South.



We are delighted to announce the signing of Brennan Johnson from Tottenham Hotspur ❤️💙 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 2, 2026

Джонсън подписа договор за четири години и половина и ще носи фланелка с номер 11. Уелският национал игра за Тотнъм от септември 2023 г. след трансфера си от Нотингам Форест. Той има 27 гола и 18 асистенции в 107 срещи за вече бившия си клуб, като именно с негово попадение „шпорите“ триумфираха във финала на Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед през миналия сезон. През този сезон обаче Джонсън бе основно резерва, което очевидно го е накарало и да смени отбора.

„Много съм развълнуван и щастлив. Кристъл Палас е страхотен клуб, който винаги съм адмирал. За мен е чудесно да бъда тук и да се присъединя към пътешествието, по което е тръгнал този клуб – супер съм развълнуван“, каза Джонсън пред сайта на новия си клуб.

🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Crystal Palace sign Brennan Johnson (24) from Tottenham! It's a club RECORD signing for them, fee is around £35m. 🔴🔵



Glasner: "Brennan will give us options in our attacking play with his pace and goalscoring ability." ⚡️ pic.twitter.com/c9ZzYH2al3 — EuroFoot (@eurofootcom) January 2, 2026

На международно ниво футболистът вече има 42 мача за националния отбор на Уелс, в които е отбелязал 7 гола, като игра за страната си и на Мондиал 2022 в Катар. Футболистът ще може да играе за новия си отбор още през този уикенд в гостуването на Нюкасъл“.