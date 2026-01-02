Кристъл Палас счупи клубния рекорд за играча, прекъснал сушата от трофеи на Тотнъм

Популярни
  • 2 яну 2026 | 19:30
  • 558
  • 0

Носителят на ФА Къп и „Къмюнити ШийлдКристъл Палас официално обяви трансфера на крилото Бренън Джонсън от Тотнъм за рекордна за клуба сума.

„Орлите“ ще платят на съгражданите си от Лондон близо 35 милиона паунда. Това представлява рекорден входящ трансфер за Кристъл Палас и четвъртата по големина продажба в историята на Тотнъм.

Джонсън подписа договор за четири години и половина и ще носи фланелка с номер 11. Уелският национал игра за Тотнъм от септември 2023 г. след трансфера си от Нотингам Форест. Той има 27 гола и 18 асистенции в 107 срещи за вече бившия си клуб, като именно с негово попадение „шпорите“ триумфираха във финала на Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед през миналия сезон. През този сезон обаче Джонсън бе основно резерва, което очевидно го е накарало и да смени отбора.

„Много съм развълнуван и щастлив. Кристъл Палас е страхотен клуб, който винаги съм адмирал. За мен е чудесно да бъда тук и да се присъединя към пътешествието, по което е тръгнал този клуб – супер съм развълнуван“, каза Джонсън пред сайта на новия си клуб.

На международно ниво футболистът вече има 42 мача за националния отбор на Уелс, в които е отбелязал 7 гола, като игра за страната си и на Мондиал 2022 в Катар. Футболистът ще може да играе за новия си отбор още през този уикенд в гостуването на Нюкасъл“.

