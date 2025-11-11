Меси: Не си тръгнах от Барселона така, както си мечтаех

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси за пореден път призна, че не си е тръгнал от дългогодишния си клуб Барселона по начина, по който си е представял. Той също така говори са несполучливия си период в Пари Сен Жермен, за настоящия си престой в Интер Маями и за предстоящия Мондиал 2026.

“Бях останал със странно чувство след напускането ми от Барселона заради това как се разви всичко и как играх през последните ми години там без фенове заради пандемията. След като през целия си живот бях там, не си тръгнах така, както си го представях и както си мечтаех. Представях си как щях да играя през цялата си кариера в Европа и Барселона, след което щях да дойда в САЩ, както и направих, защото това бяха замисълът и желанието ми. Сбогуването ми също беше малко странно заради ситуацията и всичко случило се. Въпреки това мисля, че винаги ще имам обичта на хората заради всичко, през което преминахме заедно. Само в първия състав прекарах 16 години, а общо са 20-21 години от пристигането ми в Барселона, когато бях на 12-13 години. Така че това е много време и се случиха доста неща в живота ми. Затова, разбира се, винаги ще я има тази обич.

Трудно ми е да посоча най-щастливия ми момент в Барселона. Слава богу, имах късмета да преживея много такива. Не знам, като цяло, когато говорим за радост, сещаме се за трофеите, успехите и големите ни постижения. Секступълът с Пеп Гуардиола беше изключителен, както и триумфът в Шампионската лига с Луис Енрике. Не знам, трудно е да избера само един момент. Освен триумфите, горд съм, че бях част от този клуб. Дойдох като момченце, израснах и прекарах целия си живот в Барселона. Благодарен съм на Бог, че ме докара на това място още когато бях дете. Също така там се родиха децата ми. Пристигнах като дете, израснах и прекарах целия си живот там. Така че има много неща, заради които клубът и градът са скъпи за мен.

Изглежда, че периодът ми в Париж е бил като ад за мен, но не беше така. Когато казвам, че там не си прекарвах добре, това е, защото не се чувствах добре по време на тренировките и мачовете. Но въпреки това истината е, че в семейно отношение имахме много добро преживяване. Градът е прекрасен и му се насладихме. За първи път излязохме от Барселона и всичко беше ново за нас. Но истината е, че не се чувствах добре във всекидневието с това, което обичам да правя. Тук, в Маями, сме добре, като се наслаждаваме на града и на всекидневието. Животът ми тук е много подобен на този в Барселона: клубната база е наблизо, както и училището на децата, а освен това всичко ни е под ръка. Живеем извън града, като истината е, че Маями е прекрасен, но трафикът е доста натоварен.

Разбира се, че съм развълнуван за предстоящия Мондиал. Специално е да играеш за националния отбор, и то във важни турнири. Знаем какво означава Световното първенство, още повече, че сме действащите шампиони. Аз обаче не искам да съм “товар”. Искам да се чувствам добре физически и да съм сигурен, че ще мога да помагам и да допринасям за състава. Тукашният сезон е различен от този в Европа. Така че ще се изиграя само няколко мача преди Мондиала. Затова ще следя всекидневно дали се чувствам добре физически, за да съм в състоянието, в което искам да бъда, и за да мога да участвам. Разбира се, ясно ми е, че Световното първенство е специално и че е най-големият възможен турнир. Така че съм развълнуван, но гледам ден за ден”, заяви Меси в обширното си интервю за “Спорт”.

