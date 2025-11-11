Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски не изключва възможността да сложи край на кариерата си през следващото лято, ако не подпише нов договор с каталунците, твърди “Спорт”. Настоящият контракт на 37-годишния поляк изтича след края на сезона, а информациите от Каталуня гласят, че клубното ръководство не планира да му предложи ново споразумение. Самият Лева, който отбеляза хеттрик в неделя срещу Селта, смята, че има още какво да даде на Барселона и иска да остане още един сезон в клуба. Той и семейството му се чувства много добре в града и не искат да се местят.

Разбира се, Левандовски ще има и други оферти през лятото, като изглежда сигурно, че клубове от Саудитска Арабия и САЩ ще се опитат да го привлекат. Според “Спорт” нападателят обаче не е очарован от трансфер в Близкия Изток. Преминаване в друг клуб от Европа би го удовлетворило само сако му даде шанс да се състезава на най-високо ниво, без да се налага семейството му да се мести. В този смисъл слухът за интерес от страна на Атлетико Мадрид може да има смисъл за поляка. Милан и Манчестър Юнайтед също са свързвани с бившия нападател на Байерн (Мюнхен).

