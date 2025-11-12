Де ла Фуенте: Ламин си тръгна тъжен от националния отбор, липсваше ми емпатия от Флик

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте даде интервю и пред "Кадена Сер", в което говори за разразилия се нов скандал около звездата на Барселона Ламин Ямал. Както е известно, вчера стана ясно, че 18-годишният талант на каталунците се е подложил на специфична процедура заради мъчещата го пубалгия, заради която трябва да почива между 7 и 10 дни. Така той ще пропусне мачовете на националния отбор, а Испанската федерация е била поставена пред свършен факт.

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

"Ламин си тръгна много тъжен, защото се радваше да играе в тези два мача. Той е много обичан в отбора и си тръгна много тъжен. Иска да направи голяма кампания с клуба си, но също така има запечатани в съзнанието си Финалисима и Световното първенство. Тръгна тъжен, защото искаше да участва в тези два мача", каза Де Ла Фуенте.

🤨❌ Luis de la Fuente, sobre el caso Lamine Yamal en #ElLarguero: "Nadie nos informó de que tenía pubalgia, aquí se le trató por un problema de lumbalgia"



😠 "Hay una verdad y cuento lo que ha sucedido", recalca el seleccionador español con @ManuCarrenohttps://t.co/K8pVmdHREk — El Larguero (@ellarguero) November 12, 2025

"Поне трябваше да информират играча за изследванията, за да знае, като се има предвид, че като клуб имат свободата да ги направят, но тази комуникация трябваше да съществува. Попитайте ги защо не ни информират, иначе ще се налага да гадаем без да знаем причината. Това е, меко казано, изненадващо", продължи специалистът.

Запитан дали според него е имало недобросъвестност от страна на Барселона в този ход, селекционерът отговори: "Вярвам, че Барса иска да защити своя футболист, както е и редно, а ние също. Струва ми се, че тайната за още по-добри отношения между двете страни се крие в диалога, информацията и улесняването на този информационен обмен. Мисля, че е важно да има добро взаимодействие между клуба и националния отбор, но досега не сме имали никакви проблеми".

⚽️ Luis de la Fuente se sincera tras las acusaciones de Hansi Flick: "Eché de menos algo de empatía por su parte" https://t.co/FAIQfMemCT — Cadena SER (@La_SER) November 12, 2025

Де ла Фуенте дори признава, че винаги са се отнасяли към него отлично, когато е посещавал „Камп Ноу“: "Никой от Барса не ми се е обаждал, за да ми каже нещо лошо. Точно обратното. Когато съм бил на „Камп Ноу“, са се държали с мен прекрасно, както съм коментирал многократно".

Поради тази причина той няма какво да каже срещу клуба. Нито пък срещу Ханзи Флик, с когото имаше размяна на обвинения, предизвикали широк отзвук: „Не е нужно да се обаждам на Ханзи Флик за нищо. Ако трябва да говоря с него, ще го направя, когато му дойде времето.“

Де ла Фуенте за казуса с Ямал: Никога не ми се е случвало такова нещо, не е нормално

Въпреки това треньорът на испанския национален отбор признава, че му е липсвала емпатия от страна на наставника на Барселона: „Липсваше ми малко емпатия, защото и той е бил селекционер. Но ако трябваше да се обадя на колега селекционер, щях да го направя насаме. Нямаше да го направя публично, защото той може да е сгрешил или аз мога да сгреша. Бих го направил на четири очи. И това е единственото, което ми липсваше. Иначе нямам никакъв проблем с Ханзи Флик, нито с който и да е колега, нито с който и да е треньор.

Следвай ни:

Снимки: Imago