Временният мениджър на Челси: Играчите са професионалисти и знаят какво да правят

След като в първите часове на новата година Енцо Мареска беше уволнен от Челси, сега в ролята на временен мениджър влиза наставникът на тима до 21 години Калъм Макфарлейн. Той ще води отбора в сблъсъка с Манчестър Сити в неделя на “Етихад”. Макфарлейн е на 40 години и също е водил подрастващи в школите на Манчестър Сити и Саутхамптън.

Ето какво заяви той по редица теми в навечерието на дербито:



За последните 24 часа на “Стамфорд Бридж”

Бяха луди 24 часа, истински водовъртеж, както можете да си представите, но и наистина приятни и вълнуващи. Мога да гледам на всичко само позитивно. Това е невероятно преживяване.

За отношенията си с Мареска

Имахме традиционни отношения – такива, каквито има между треньор на U21 и мениджър на първия отбор. Много от нашите играчи се изкачват и тренират с първия тим. От мъжкия отбор проявяваха голям интерес към това как се справят някои от по-младите ни момчета. Мареска даде шанс за дебют на много от тях.

За идния мач срещу Манчестър Сити

В крайна сметка това е една среща и всъщност не става дума за мен, за първия ми мач или за това да играем срещу Пеп, а за Челси срещу Сити – два топ отбора. Ще отидем там и ще се борим. Видели сме на какво е способен този отбор в големите моменти. Много се вълнуваме от това предизвикателство.

За тренировките в момента

В клуба има наистина много добра култура по отношение на подкрепата от първия отбор, директорите – всички изглеждат ангажирани. Когато имаме важни мачове на младежите в Шампионската лига, футболистите от първия отбор идват и гледат. Има и силно присъствие на академията. Срещнах се с някои хора предварително, но официално бях представен тази сутрин. Всичко е точно както на всяко друго място, където работиш – всички сме тук по една и съща причина, всички обичаме футбола и сме тук, за да подкрепяме отбора. Днешната тренировка беше много добра. Момчетата бяха страхотни, щабът също. Не мога да искам повече.

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

За реакцията на играчите

Не знаеш какво да очакваш. Енергията и ентусиазмът в тренировката днес бяха изключителни. Изглеждат много концентрирани, мотивирани и гладни за успех. Знаят, че в неделя ни чака огромен мач и ще трябва да бъдем на максимума си. Те са професионалисти. Отдавна са във футбола и са били в подобни ситуации. Рийс (Джеймс) беше отличен – истински лидер на тима, който подкрепяше щаба и съотборниците си. Изглежда има сериозен фокус върху това да покажем най-доброто си представяне в неделя.

Разговори със собствениците на Челси

Говорих с директорите и със собствениците. Те бяха изключително подкрепящи и ни дадоха всичко необходимо, за да бъдем успешни. Няма нищо повече, което бихме могли да поискаме. Те са напълно ангажирани и всички сме в това заедно.

Предизвикателството срещу Ман Сити

Честно казано, доста съм спокоен. Сигурен съм, че с приближаването на мача ще стане по-напрегнато. Не съм работил на това ниво преди, но момчетата днес бяха страхотни. Това ти дава увереност, че всички сме заедно и че това е отборно усилие. Не се усеща по-различно. Не се чувствам известен, освен че получавам малко повече съобщения от обичайното.

Колко дълго Макфарлейн ще бъде начело

Задачата ми е да подготвя момчетата за Ман Сити в неделя и това е всичко, което знам.

Питат ли футболистите какво се случва

Добър въпрос, но вероятно не към мен, защото за краткото време, в което работя с тях, цялата ми комуникация и отношения с играчите са били свързани с това как ще изглежда днешната тренировка, как може да изглеждат следващите няколко дни и как ще изглежда неделя. Така че по отношение на по-голямата картина, вероятно аз не съм човекът, към когото биха се обръщали с такива въпроси.

Видяхте ли проблемите на Мареска в клуба?

Не. Ние сме в друга сграда, от другата страна, така че моята работа е просто да тренирам играчите от U21 възможно най-добре и да им помагам да получат своите шансове в първия отбор.

