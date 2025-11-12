Популярни
Ибрахимович напира за привличането на Левандовски в Милан

  • 12 ное 2025 | 21:38
  • 1200
  • 1

Главният съветник на собственика на Милан Златан Ибрахимович е най-големият поддръжник в клубното ръководство на идеята нападателят на Барселона Роберт Левандовски да бъде привлечен в италианския гранд, твърди каталунското издание “Спорт”.

“Росонерите” се надяват да подпишат с 37-годишния нападател като свободен агент през лятото, когато ще изтече договорът му с испанския шампион. Оттам дори вече са уговорили нова среща между спортния директор Игли Таре и агента на играча Пини Захави през следващите дни, както съобщава журналистът Саша Таволиери. В Милан разчитат, че ще успеят да направят успешен ход с потенциалното присъединяване на Левандовски по подобие на пристигането на друг ветеран - Оливие Жиру, преди няколко години. Техните намерения са подкрепени и от силното представяне на 40-годишния Лука Модрич, който дойде на “Джузепе Меаца” през това лято именно като свободен агент от Реал Мадрид.

“Дявола” е приготвил двугодишен договор за полския национал, който обаче засега предпочита да удължи договора си с Барселона, ако от неговия настоящ клуб му предложат подновяване на споразумението към края на сезона. От друга страна, “Гардиън” пише, че “блаугранас” вече са си харесали Хари Кейн от Байерн (Мюнхен) за възможен заместник на Левандовски.

Снимки: Gettyimages

