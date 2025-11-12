Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 1083
  • 0

Шефът на съдиите в Англия Хауърд Уеб защити решението на своите подчинени да отменят голът на Вирджил ван Дайк в дербито между Манчестър Сити и Ливърпул. Попадението на нидерландеца в 38-ата минута, с което резултатът можеше да стане 1:1, бе анулирано заради засада на Андрю Робъртсън. Шотландецът бе наистина зад защитата и пред Джанлуиджи Донарума, като се наведе, за да може топката да премине и да влезе във вратата на италианеца. Повторенията обаче показаха, че Робъртсън не пречи на видимостта на вратаря. След мача мениджърът на мърсисайдци Арне Слот изрази мнението, че това е било “явна и очевидна грешка”, след което от “Анфийлд” са се свързали с PGMOL (Органът на професионалните съдии в Англия) и са заявили, че не са съгласни с мотивите за отменянето на попадението. Нидерландецът добави, че подобен гол на Манчестър Сити (б.ред. - срещу Уулвърхамптън) през миналия сезон е бил признат. Според Хауърд Уеб, “не е било неразумно” попадението да бъде отменено, въпреки че признава, че в такива случаи решенията са субективни.

Ливърпул се свърза с шефа на съдиите
Ливърпул се свърза с шефа на съдиите

“Преценката дали действията на един играч, който е в засада, влияят на съперника, са едни от най-субективните. Затова не е изненадващо, че някои хора смятат, че този гол е трябвало да бъде признат. Мисля, че е важно да разгледаме фактите какво всъщност се е случило в тази ситуация.

Знаем, че при центрирането от корнера топката достигна до Ван Дайк. Докато тя преминава през наказателното поле, играчите на Манчестър Сити се изнасят, оставяйки Робъртсън в засада във вратарското поле. Когато Ван Дайк изпраща с глава топката напред, е моментът, в който трябва да преценим дали Робъртсън е в положение на засада и какво прави. Знаем, че не докосва топката, но какво прави? Докато топката лети към него, на три метра от вратата, точно в средата на вратарското поле, той прави това ясно действие да се наведе. Топката минава точно над главата му и попада във вратата в тази половина от полето, в която се намира той. След това съдиите трябва да преценят - дали това явно действие е повлияло на Донарума и способността му да спаси топката? И тук идва субективността. Очевидно това е заключението, което са направили. Те са разгледали позицията и действието, което е толкова близо до вратаря, и са си съставили това мнение. Знам, че това не е мнение, което поддържат всички, но мисля, че не е неразумно да се разбере защо са стигнали до това заключение. Играчът е толкова близо до вратаря, топката идва право към него и той трябва да се наведе, за да не остане на пътя на топката. Те стигат до заключението, че това влияе на способността на Донарума просто да се хвърли и да направи това спасяване. И тогава, разбира се, след като са взели това решение на терена, работата на VAR е да го разгледа и да реши дали решението за отсъждане на засада е явна и очевидна грешка? Само Донарума знае наистина дали това му в повлияло, но гледайки фактическите доказателства за позицията на играча, който се навежда под топката и е толкова близо до вратаря, VAR определя, че няма ясна и очевидна грешка при отсъждането на засадата.

Спорните съдийски решения на Ман Сити - Ливърпул бяха разтълкувани от бивш съдия в Премиър лийг
Спорните съдийски решения на Ман Сити - Ливърпул бяха разтълкувани от бивш съдия в Премиър лийг

Видеоасистентът говори за линията на видимост. Съгласен съм, че обикновено това се свързва с невъзможността топката да бъде видяна. В този случай вратарят я вижда през цялото време, но асистентът говори и за други неща - навеждането близо до вратаря. Само по себе си това може да бъде достатъчно за отсъждане за засада. Дори вратарят да вижда топката през цялото време, играчът в засада все още е пред него и прави това движение, което може да предизвика колебание у вратаря. Вратарите работят с реакции, така че това е преценката, формирана на терена”, обясни Уеб.

