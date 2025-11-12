Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Шефът на съдиите в Англия Хауърд Уеб защити решението на своите подчинени да отменят голът на Вирджил ван Дайк в дербито между Манчестър Сити и Ливърпул. Попадението на нидерландеца в 38-ата минута, с което резултатът можеше да стане 1:1, бе анулирано заради засада на Андрю Робъртсън. Шотландецът бе наистина зад защитата и пред Джанлуиджи Донарума, като се наведе, за да може топката да премине и да влезе във вратата на италианеца. Повторенията обаче показаха, че Робъртсън не пречи на видимостта на вратаря. След мача мениджърът на мърсисайдци Арне Слот изрази мнението, че това е било “явна и очевидна грешка”, след което от “Анфийлд” са се свързали с PGMOL (Органът на професионалните съдии в Англия) и са заявили, че не са съгласни с мотивите за отменянето на попадението. Нидерландецът добави, че подобен гол на Манчестър Сити (б.ред. - срещу Уулвърхамптън) през миналия сезон е бил признат. Според Хауърд Уеб, “не е било неразумно” попадението да бъде отменено, въпреки че признава, че в такива случаи решенията са субективни.

Ливърпул се свърза с шефа на съдиите

“Преценката дали действията на един играч, който е в засада, влияят на съперника, са едни от най-субективните. Затова не е изненадващо, че някои хора смятат, че този гол е трябвало да бъде признат. Мисля, че е важно да разгледаме фактите какво всъщност се е случило в тази ситуация.

Знаем, че при центрирането от корнера топката достигна до Ван Дайк. Докато тя преминава през наказателното поле, играчите на Манчестър Сити се изнасят, оставяйки Робъртсън в засада във вратарското поле. Когато Ван Дайк изпраща с глава топката напред, е моментът, в който трябва да преценим дали Робъртсън е в положение на засада и какво прави. Знаем, че не докосва топката, но какво прави? Докато топката лети към него, на три метра от вратата, точно в средата на вратарското поле, той прави това ясно действие да се наведе. Топката минава точно над главата му и попада във вратата в тази половина от полето, в която се намира той. След това съдиите трябва да преценят - дали това явно действие е повлияло на Донарума и способността му да спаси топката? И тук идва субективността. Очевидно това е заключението, което са направили. Те са разгледали позицията и действието, което е толкова близо до вратаря, и са си съставили това мнение. Знам, че това не е мнение, което поддържат всички, но мисля, че не е неразумно да се разбере защо са стигнали до това заключение. Играчът е толкова близо до вратаря, топката идва право към него и той трябва да се наведе, за да не остане на пътя на топката. Те стигат до заключението, че това влияе на способността на Донарума просто да се хвърли и да направи това спасяване. И тогава, разбира се, след като са взели това решение на терена, работата на VAR е да го разгледа и да реши дали решението за отсъждане на засада е явна и очевидна грешка? Само Донарума знае наистина дали това му в повлияло, но гледайки фактическите доказателства за позицията на играча, който се навежда под топката и е толкова близо до вратаря, VAR определя, че няма ясна и очевидна грешка при отсъждането на засадата.

Видеоасистентът говори за линията на видимост. Съгласен съм, че обикновено това се свързва с невъзможността топката да бъде видяна. В този случай вратарят я вижда през цялото време, но асистентът говори и за други неща - навеждането близо до вратаря. Само по себе си това може да бъде достатъчно за отсъждане за засада. Дори вратарят да вижда топката през цялото време, играчът в засада все още е пред него и прави това движение, което може да предизвика колебание у вратаря. Вратарите работят с реакции, така че това е преценката, формирана на терена”, обясни Уеб.