  3. Ливърпул се свърза с шефа на съдиите

Ливърпул се свърза с шефа на съдиите

  • 10 ное 2025 | 17:53
Ливърпул се свърза с шефа на съдиите

От Ливърпул са се свързали с ръководителя на съдиите в Англия Хауърд Уеб, за да се оплачат заради незачетения гол на Вирджил ван Дайк в дербито срещу Манчестър Сити.

Защитникът смяташе, че е изравнил резултата за 1:1, но попадението му беше анулирано поради засада на Анди Робъртсън, който според реферите е пречел на видимостта на вратаря Джанлуиджи Донарума. Според информация на “Атлетик” от “Анфийлд” са уведомили PGMOL (Органът на професионалните съдии в Англия), че не приемат обяснението, че решението е взето по субективни причини.

“Решението на съдията за засада и отмяна на гола на Ливърпул беше проверено и потвърдено от ВАР – Робъртсън е в положение на засада и се счита, че извършва очевидно действие точно пред вратаря”, се казва в официалното становище на Премиър лийг.

От Ливърпул обаче са на мнение, че формулировката на самото правило е ясна и че не са налице елементите от критериите, необходими, за да бъде отменен голът, така че той е трябвало да бъде зачетен.

Това се оказа ключов момент в сблъсъка, защото в крайна сметка шампионите загубиха с 0:3.

Спорните съдийски решения на Ман Сити - Ливърпул бяха разтълкувани от бивш съдия в Премиър лийг
