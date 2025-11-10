Бруталното представяне на Жереми Доку срещу Ливърпул в цифри

Манчестър Сити спечели с убедителното 3:0 дербито срещу Ливърпул в 11-тия кръг на Премиър лийг, а успехът на “гражданите” до голяма степен се дължи на феноменалното представяне на Жереми Доку.

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

23-годишното крило бе във вихъра си, като непрекъснато създаваше проблеми по левия фланг на атаката на тима си, а Конър Брадли и останалите играчи на мърсисайдци имаха огромни затруднения да го спрат. Доку изработи дузпата за тима си, пропусната от Ерлинг Холанд, а освен това се разписа с красиво попадение за крайното 3:0.

2019 - Jérémy Doku today is the first player to score, win 10+ duels (11), complete 7+ dribbles (7), create 3+ chances (3) and have 3+ shots on target (3) in a single Premier League game since Eden Hazard for Chelsea v West Ham in April 2019. Outstanding. pic.twitter.com/VxUVsgZqHj — OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2025

Цифрите на белгийското крило в мача са красноречиви. Доку е създал 3 шанса за гол, отправил е 3 точни удара по посока на Гиорги Мамардашвили, спечелил е 11 единоборства и изпълнил 7 успешни дрибъла. Освен това той е имал 11 докосвания в противниковото наказателно поле.

Всички тези показатели, гарнирани и с попадение, са постигани едновременно за последно в мач от Премиър лийг от сънародника на Доку Еден Азар. Това се случва на мача на Челси с Уест Хам от април 2019 г.

Jeremy Doku was unstoppable. pic.twitter.com/kiX03tHXKe — Premier League (@premierleague) November 9, 2025

Съвсем логично Доку бе избран и за играч на мача, а представянето му със сигурност ще се запомни.

Снимки: Imago