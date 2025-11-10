Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Бруталното представяне на Жереми Доку срещу Ливърпул в цифри

Бруталното представяне на Жереми Доку срещу Ливърпул в цифри

  • 10 ное 2025 | 11:52
  • 600
  • 0

Манчестър Сити спечели с убедителното 3:0 дербито срещу Ливърпул в 11-тия кръг на Премиър лийг, а успехът на “гражданите” до голяма степен се дължи на феноменалното представяне на Жереми Доку.

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

23-годишното крило бе във вихъра си, като непрекъснато създаваше проблеми по левия фланг на атаката на тима си, а Конър Брадли и останалите играчи на мърсисайдци имаха огромни затруднения да го спрат. Доку изработи дузпата за тима си, пропусната от Ерлинг Холанд, а освен това се разписа с красиво попадение за крайното 3:0.

Цифрите на белгийското крило в мача са красноречиви. Доку е създал 3 шанса за гол, отправил е 3 точни удара по посока на Гиорги Мамардашвили, спечелил е 11 единоборства и изпълнил 7 успешни дрибъла. Освен това той е имал 11 докосвания в противниковото наказателно поле.

Всички тези показатели, гарнирани и с попадение, са постигани едновременно за последно в мач от Премиър лийг от сънародника на Доку Еден Азар. Това се случва  на мача на Челси с Уест Хам от април 2019 г.

Съвсем логично Доку бе избран и за играч на мача, а представянето му със сигурност ще се запомни.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Киву: Хареса ми желанието да доминираме

Киву: Хареса ми желанието да доминираме

  • 10 ное 2025 | 07:34
  • 1060
  • 0
Флик: Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата

Флик: Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата

  • 10 ное 2025 | 07:01
  • 1724
  • 0
Слот: Отмененият гол можеше да промени хода на мача

Слот: Отмененият гол можеше да промени хода на мача

  • 10 ное 2025 | 06:28
  • 5089
  • 8
Гасперини: Рома мечтае за Скудетото

Гасперини: Рома мечтае за Скудетото

  • 10 ное 2025 | 05:55
  • 2087
  • 0
Чаби Алонсо: Не сме в криза

Чаби Алонсо: Не сме в криза

  • 10 ное 2025 | 05:32
  • 2873
  • 3
Бернардо Силва стана третият играч с най-много мачове за Манчестър Сити в Премиър лийг

Бернардо Силва стана третият играч с най-много мачове за Манчестър Сити в Премиър лийг

  • 10 ное 2025 | 05:02
  • 2426
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 769
  • 0
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 4228
  • 4
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 7500
  • 29
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 4137
  • 3
Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

  • 9 ное 2025 | 23:37
  • 14797
  • 3
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 35946
  • 174