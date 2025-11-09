Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 811
  • 1
Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

Най-големите съперници в Премиър лийг през последните години - Манчестър Сити и Ливърпул, излизат един срещу друг на "Етихад Стейдиъм" в голямото дерби от 11-ия кръг. Разликата между "гражданите" и мърсисайдци в момента е една точка в полза на Сити. След вчерашната грешка стъпка на Арсенал и двата отбора ще се опитат да спечелят пълния комплект точки, който ще ги изкачи на второ място в класирането.

Джосеп Гуардиола извежда своя отбор за мач номер 1000 в треньорската си кариера. Каталунецът е губил най-много мачове в нея именно срещу Ливърпул – общо 10, колкото има и срещу Тотнъм. Същевременно, от всички клубове, които е срещал шест или повече пъти, „червените“ са единственият отбор, срещу когото той има отрицателен баланс. През миналия сезон Ливърпул спечели и двата мача със Сити.

Двата отбора изглеждат в добра форма. "Гражданите" спечелиха шест победи в последните си седем мача, а шампионите превъзмогнаха тежкия период, в който се намираха, след като за няколко дни надделяха последователно над Астън Вила и Реал Мадрид.

Гуардиола е направил три промени в сравнение с мача с Борусия (Дортмунд) през седмицата. Рубен Диаш, Бернардо Силва и Раян Шерки стартират на местата на Джон Стоунс, Тижани Райндерс и Савиньо. Това всъщност са 11-те, които започнаха миналия уикенд срещу Борнемут. Ерлинг Холанд, който има 27 гола в 17 мача за клубния и националния отбор от началото на сезона, отново води атаката на "гражданите".

Арне Слот е заложил на абсолютно същите 11, които започнаха и през седмицата срещу Реал. Това означава, че Юго Екитике е на върха на атаката, а Флориан Виртц отново ще действа на левия фланг. Отдясно традиционно е Мохамед Салах. Конър Брадли и Андрю Робъртсън, които играха много силно срещу кралския клуб, са крайните бранители. Александър Исак се завръща в групата след контузия, но остава на пейката за началото.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич

Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич

  • 9 ное 2025 | 15:29
  • 3143
  • 3
Барселона си го върна на Реал Мадрид при ветераните, 67-годишен се появи на терена

Барселона си го върна на Реал Мадрид при ветераните, 67-годишен се появи на терена

  • 9 ное 2025 | 14:54
  • 1901
  • 1
Обвинен в педофилия играч на Моуриньо излезе с обръщение

Обвинен в педофилия играч на Моуриньо излезе с обръщение

  • 9 ное 2025 | 14:15
  • 1207
  • 0
Екитике за Слот: Постоянно ми е на главата

Екитике за Слот: Постоянно ми е на главата

  • 9 ное 2025 | 14:06
  • 1642
  • 0
Заснеха как Кристиано Роналдо иронизира съдията

Заснеха как Кристиано Роналдо иронизира съдията

  • 9 ное 2025 | 13:46
  • 6246
  • 9
Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

  • 9 ное 2025 | 13:24
  • 1071
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

  • 9 ное 2025 | 17:50
  • 7984
  • 14
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27861
  • 112
Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

  • 9 ное 2025 | 17:15
  • 3583
  • 6
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 23266
  • 37
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 50262
  • 301