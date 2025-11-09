Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

Най-големите съперници в Премиър лийг през последните години - Манчестър Сити и Ливърпул, излизат един срещу друг на "Етихад Стейдиъм" в голямото дерби от 11-ия кръг. Разликата между "гражданите" и мърсисайдци в момента е една точка в полза на Сити. След вчерашната грешка стъпка на Арсенал и двата отбора ще се опитат да спечелят пълния комплект точки, който ще ги изкачи на второ място в класирането.

Джосеп Гуардиола извежда своя отбор за мач номер 1000 в треньорската си кариера. Каталунецът е губил най-много мачове в нея именно срещу Ливърпул – общо 10, колкото има и срещу Тотнъм. Същевременно, от всички клубове, които е срещал шест или повече пъти, „червените“ са единственият отбор, срещу когото той има отрицателен баланс. През миналия сезон Ливърпул спечели и двата мача със Сити.

Двата отбора изглеждат в добра форма. "Гражданите" спечелиха шест победи в последните си седем мача, а шампионите превъзмогнаха тежкия период, в който се намираха, след като за няколко дни надделяха последователно над Астън Вила и Реал Мадрид.

A 🆕 landmark for our captain 🫡@BernardoCSilva is set to become our third-highest @premierleague appearance-maker 🩵 pic.twitter.com/rNMS0pYckY — Manchester City (@ManCity) November 9, 2025

Гуардиола е направил три промени в сравнение с мача с Борусия (Дортмунд) през седмицата. Рубен Диаш, Бернардо Силва и Раян Шерки стартират на местата на Джон Стоунс, Тижани Райндерс и Савиньо. Това всъщност са 11-те, които започнаха миналия уикенд срещу Борнемут. Ерлинг Холанд, който има 27 гола в 17 мача за клубния и националния отбор от началото на сезона, отново води атаката на "гражданите".

Арне Слот е заложил на абсолютно същите 11, които започнаха и през седмицата срещу Реал. Това означава, че Юго Екитике е на върха на атаката, а Флориан Виртц отново ще действа на левия фланг. Отдясно традиционно е Мохамед Салах. Конър Брадли и Андрю Робъртсън, които играха много силно срещу кралския клуб, са крайните бранители. Александър Исак се завръща в групата след контузия, но остава на пейката за началото.

Снимки: Imago