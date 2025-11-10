Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн настоя, че Ливърпул е „в криза“ след тежката загуба с 0:3 от Манчестър Сити. „Червените“, които са действащи шампиони на Висшата лига, вече допуснаха пет поражения през този сезон и заемат осмо място в класирането, на осем точки зад лидера Арсенал. Според Кийн това е сериозен повод за безпокойство. В коментар за "Скай Спортс" той подчерта ключов проблемен аспект в състава на Арне Слот.

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

„В този момент не може да смятаме Ливърпул за претендент за титлата. Това вече са пет загуби. Видът на головете, които допускат... хората постоянно говорят за атакуващите им играчи, но в защита те са пълна каша“, заяви Кийн.„Броят на головете, които допускат... това ще се усети като най-тежката загуба. Някои от другите мачове загубиха в последната минута, бяха оспорвани, но този ще бъде много болезнен“, добави той. „За Ливърпул е време за криза.“

Междувременно бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър посочи конкретен играч. След като е изиграл над 700 мача в отбраната на „червените“ през кариерата си, той обърна специално внимание на един човек, който играе на същия пост – Ибрахима Конате.

„Изобщо не разбирам какво се опитва да направи Конате“, каза Карагър за французина. „Когато Ливърпул допусне гол или има проблем, той е в центъра на събитията.“„Твърде често през този сезон той се губи в гостуванията“, допълни Карагър.

Кийн не се поколеба да продължи с критиките си към Ливърпул. Въпреки че изглеждаше, че отборът на Слот е направил обрат след победите над Астън Вила и Реал Мадрид, ирландецът настоя, че тези резултати не означават нищо.

„Да загубиш седем от десет мача и вече пет пъти в първенството е криза за клуб като Ливърпул“, каза той. „Оценката на Слот е точна.“„Сити изглеждаше по-силен, технически по-добър и много по-добър физически. Ливърпул днес изглеждаше като много слаб отбор. Все още имат качеството да създават проблеми, но в защита головете, които допуснаха и лошите решения, липсата на интензивност... изглеждаше наистина вяло.“„Слот каза, че е доволен от второто полувреме, но мачът беше приключил. Лесно е да играеш при 2:0 или 3:0, когато съперниците ти са свалили крака от газта. За мен това е криза за Ливърпул“, завърши Кийн.

Слот: Отмененият гол можеше да промени хода на мача

С победата Манчестър Сити се изкачи на второ място в лигата и изглежда отново намира своя ритъм, въпреки скорошната загуба от Астън Вила. Те изглеждат най-близките съперници на Арсенал – на четири точки зад „артилеристите“ – и са в добра форма. Кийн не спести похвалите си за градския съперник на бившия си отбор, като настоя, че те действително могат да предизвикат Арсенал – и че отборът на Микел Артета го знае.

Гуардиола: Благодаря за невероятния подарък

„Това ми напомни за стария Сити“, каза Кийн. „Някои играчи вече имат по 60-70 мача зад гърба си и изглежда, че нещата се сработват.“„Ливърпул се беше подобрил в последните няколко мача, но да дойдеш на гости на Сити е съвсем друго нещо и Сити бяха изключителни.“„Те са истински претенденти, със сигурност са отново в играта. Мисля, че Арсенал са гледали това и са си помислили: „Знаете ли какво, знаците за Манчестър Сити са добри“.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages