Робъртсън: Никой не гледа таблицата преди средата на сезона

  • 10 ное 2025 | 15:47
Защитникът на Ливърпул - Андрю Робъртсън, призна, че пред отбора му предстои "тежка битка", ако иска да защити титлата от Премиършип, съобщи британският вестник "Гардиън". "Червените" загубиха визитата си срещу Манчестър Сити с 0:3, което постави отбора на 8-ата позиция в класирането, на 8 точки зад лидера Арсенал.

"Очевидно оставихме пред себе си тежка битка, но не мисля, че някой отбор гледа таблицата преди средата на сезона. Така трябва да правим и ние, но и трябва да трупаме повече точки. Нека видим къде се намираме около Коледа. Налага се просто да се фокусираме върху себе си и да си подобрим играта", заяви шотландецът.

"Не мисля, че може да се говори за титлата толкова рано през сезона, независимо от позицията, в която се намираме. Трябва да започнем да печелим повече мачове, за да говорим изобщо за това. Изобщо не става въпрос за такива неща в съблекалнята. Ако успеем да си задържим нивото от предходните два двубоя, тогава ще започнем да трупаме точки", добави още той.

Гол на Ливърпул, с който отборът щеше да изравни резултата срещу Манчестър Сити, беше отменен заради нередовна позиция на Робъртсън. Относно ситуацията, той заяви, че според него голът е бил редовен, но не желае да коментира по-задълбочено.

"Искахме да завършим седмицата подобаващо, но не беше писано. Направихме стъпки в правилната посока в предишните мачове, но тук не успяхме да продължим това", коментира играчът на "мърсисайдци".

