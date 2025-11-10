Спорните съдийски решения на Ман Сити - Ливърпул бяха разтълкувани от бивш съдия в Премиър лийг

Манчестър Сити надделя категорично над Ливърпул с 3:0 в последния двубой от 11-ия кръг на Премиър лийг и по този начин задълбочи проблемите в отбора на Арне Слот. Двубоят би могъл да се развие и по различен начин, ако две от най-спорните положения в бяха отсъдени по различен начин. Ерлинг Холанд пропусна дузпа, отсъдена за нарушение срещу Жереми Доку, а в 38-ата минута Вирджил ван Дайк отбеляза гол, който бе отменен поради засада на Анди Робъртсън. Именно тези решения на Крис Кавана, който ръководеше срещата, и неговите помощници бяха поставени под въпрос, но бившият рефер Дермът Галахър, който в момента анализира съдийските решения за “Скай Спортс”, ги определи като правилни.

“Смятам, че това е дузпа. Не мисля, че има достатъчно съприкосновение в долната част на крака и не всеки контакт трябва да е дузпа, но Доку е закачен в коляното, което го изважда от равновесие и той губи възможността да стреля,” заяви бившият съдия.

По повод отмяната на попадението на Ван Дайк Галахър смята, че решението е в сивата зона и може да отиде във всяка от двете посоки, но когато е взето по този начин от страничния арбитър, който вдига засада, то от ВАР нямат основание да го поставят под въпрос.

“Без съмнение това е субективно решение и е в сивата зона, защото е въпрос на интерпретация. Всеки вижда нещата от своята гледна точка и затова може да се посочи подобна ситуация от този или миналия сезон и да се каже: “Взеха правилното решение”. Не мисля, че има строги правила за тези ситуации. Не се опитвам да защитавам Крис Кавана, но не бива и да го оставяме на произвола, защото не той взе решението, а неговият асистент. Решението на терен бе, че гол няма, така че ВАР поглежда и казва: “Дали Робъртсън е в засада? Да. Влияе ли на вратаря? Очевидно усещането е, че е така, защото е много близо, но положението е отворено за тълкуване. Ако ВАР прати съдията на монитор, тогава ситуацията трябва да се преразгледа. Но те не смятат, че има ясна и очевидна грешка. Това е единствената възможност съдията да бъде пратен на монитор - ако има явна и очевидна грешка или ако засадата е субективна. Решението на терен бе, че гол няма и може да бъде подкрепено с видео. Робъртсън се намира близо до вратаря и казват, че влияе на играта”, анализира Дермът Галахър.

Той обаче бе контриран от водещия Джей Ботройд, който бе на мнение, че попадението за мърсисайдци трябваше да бъде зачетено.

“Този гол трябваше да бъде зачетен. Когато погледнете Донарума, той се приближава леко надясно, след което се извърта наляво, което означава, че може да види накъде отива топката. Робрътсън се е навел и всъщност, човекът, който пречи, е Доку от Манчестър Сити. В правилото пише за “играч извършващ действие. Според мен това е играч, който се движи към топката или се опитва да играе с нея. Робъртсън се навежда и не прави никакво усилие към нея или да опита да отправи удар. Просто се премества от пътя на топката. Ето защо смятам, че това бе неправилно решение”, аргументира се водещият.

Снимки: Gettyimages