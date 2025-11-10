Популярни
Слот: Отмененият гол можеше да промени хода на мача

  • 10 ное 2025 | 06:28
  • 1335
  • 1

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира тежката загуба с 0:3 от Манчестър Сити, като призна, че отборът му трябва да подобри представянето си, но същевременно изрази недоволство от отменен гол за неговия тим.

„Седмицата започна много добре, но завърши много зле. Все пак гостуване на Сити е труден мач за всеки, включително и за нас. Миналия сезон успяхме да спечелим тук, защото поведохме с 1:0 след статично положение, а след това трябваше да се защитаваме много здраво. Днес, като изключим онова съдийско решение, не мисля, че мачът щеше да се развие в наша полза. Никога няма да разберем какво щеше да се случи при 1:1, но като цяло те бяха по-добрият отбор. Трябва да се подобряваме, това го знаем, но не ми трябваше този мач, за да го разбера. Все пак, ако има нещо положително днес, това е представянето ни през второто полувреме. Често отбори, които изпитват трудности и губят с 0:3 тук, просто се предават, но аз не видях това. Видях отбор, който се опитваше да се върне в мача. Имахме своите моменти, но днес не беше достатъчно“, заяви Слот.

Той обърна специално внимание на отменения гол на Върджил ван Дайк, който можеше да промени развоя на срещата.

„Мисля, че е очевидно и ясно, че беше взето грешно решение, поне според мен“, коментира той. „Робъртсън по никакъв начин не попречи на вратаря. Веднага след мача някой ми показа гол, който същият съдия е зачел за Сити срещу Уулвс миналия сезон. На страничния съдия му отне 13 секунди, за да вдигне флага за засада, така че очевидно е имало комуникация. Това можеше да повлияе на мача по положителен начин за нас, защото през първото полувреме бяхме много слаби. Щяхме да сме късметлии, ако се бяхме оттеглили на почивката само с гол пасив, да не говорим, ако резултатът беше 1:1 или 2:1. Така че това беше влиятелно решение, което не означава, че щяхме да постигнем добър резултат тук, защото не може да се предвиди как щеше да протече второто полувреме“, добави нидерландецът.

