Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Често премълчаваната истина за Ливърпул е колко назад трябваше да се върне отборът, преди отново да поеме напред, разсъждава Ян Лейдимен от "Дейли Мейл". Мърсисайдци спечелиха титлата във Висшата лига през миналия сезон, но почти веднага след това загубиха три четвърти от нападателната си мощ. Продажбите на Луис Диас и Дарвин Нунес се подготвяха от известно време, но раздялата с Диого Жота беше неочаквана. Загубата на тези трима играчи постави пред Ливърпул въпрос, който рядко стои пред отбори, спечелили голям трофей. Обикновено целта е да надградиш това, което имаш, но за „червените“ ситуацията беше различна.

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

Наложи се да се изгражда нещо ново. И ето ни сега – единадесет мача след началото на сезон 2025-26 – а мениджърът Арне Слот изглежда като човек, озовал се на грешната строителна площадка. Много фактори допринесоха за това обезкуражаващо поражение от големия съперник в последните години - "гражданите". След емоционалните и физически инвестиции в скорошните победи над Астън Вила и Реал Мадрид, Ливърпул изглеждаше уморен и лишен от енергия. Това беше изненадващо. В същото време Мохамед Салах продължава да нарушава баланса на отбора по единия фланг. Това пък не беше изненада.

Слот: Отмененият гол можеше да промени хода на мача

Отборът на Слот нямаше късмет и в няколко ключови момента – отмененият гол на Върджил ван Дайк при 0:1 и големият пропуск на Коди Гакпо пред далечната греда при 0:2. Същевременно е безсмислено да се пренебрегва фактът, че през лятото Ливърпул привлече петима полеви играчи на обща стойност около 390 милиона паунда, а в момента не получава абсолютно нищо от нито един от тях.

На „Етихад“ Слот заложи само на двама от квинтета – централния нападател Юго Екитике и креативния халф Флориан Виртц. И двамата бяха почти незабележими. Левият бек Милош Керкез започна сезона като титуляр, но вече отстъпи мястото си на Андрю Робъртсън, докато другият краен защитник, Джереми Фримпонг, и нападателят Александър Исак са контузени.

Именно тук е сърцевината на проблема. Ливърпул загуби добри играчи и все още не е успял да замени това, което те отнесоха със себе си. Погледнато от този ъгъл, защо някой се изненадва, че отборът на Слот изпитва трудности в толкова конкурентно първенство? Слабото представяне на споменатите играчи едва ли ще е постоянно. Ливърпул направи добри покупки, а възрастовият профил на състава на Слот е добър. С времето можем да очакваме значително подобрение.

Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

В момента обаче, в свят, в който краткосрочните резултати са всичко, неуспехът на Ливърпул да интегрира новите си попълнения не просто ги спъва, а направо ги унищожава. Докато това не се промени, можем да очакваме тази борба да продължи. Френският нападател Екитике до голяма степен беше пощаден от критики досега. Той започна сезона добре, но 23-годишният играч не успя да поддържа това ниво. А при положение, че Салах е толкова далеч от формата, която някога демонстрираше, неспособността на Ливърпул да задържа топката в противниковата половина и да се освобождава от неизбежния натиск на Сити, оказа тежко влияние в един поначало много труден следобед срещу отбор, който набира скорост.

След мача мениджърът на Сити Пеп Гуардиола сподели как Салах често е бил „кошмар“ за него през последното десетилетие. В момента обаче египетският крал на Ливърпул е мечта за всеки съперник. Той не може да контролира топката, изглежда с една крачка по-бавен от миналата година, а незаинтересоваността му да се връща в защита, за да помага на Конър Брадли зад гърба си, неизбежно привлича централните играчи на Ливърпул към този фланг, оставяйки празни пространства в средата. Когато правиш такива неща срещу отбори като Сити, те ще намерят своите моменти да те наранят. Точно това се случи тук.

В краткосрочен план целта на Ливърпул трябва да бъде да не допусне разочароващият сезон в лигата да се влоши още повече в периода между международната пауза и Коледа. С изключение на мача с Тотнъм на 20 декември, програмата на Ливърпул до гостуването на Арсенал на 8 януари е приемлива. Целта им трябва да бъде да се утвърдят в топ четири дотогава и ако успеят, няма да има място за истерия. Приключил ли е вече интересът на шампионите към титлата? Не е задължително, но е вероятно. Те са на четири точки зад втория Сити. Представянето дотук е предимно мрачно, а най-многото, което можем да кажем, е, че поне причините са кристално ясни.

Гуардиола: Благодаря за невероятния подарък

Отбори като Сити и – преди петнадесет години – Манчестър Юнайтед, изкривиха представата на съвременното поколение футболни фенове. Те очакват доминация и постоянни успехи. Истината е, че е изключително трудно да защитиш титлата в Англия. Това не е Германия. Ливърпул разполага с изключителен състав от футболисти. Екитике е на 23, Исак е на 26, а Вирц е на 22, на същата възраст като Керкез и Брадли. Това не са играчи, купени непременно за настоящия момент, но нещо по-добро от показаното досега определено би помогнало.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages