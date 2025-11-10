Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Благодаря за невероятния подарък

Гуардиола: Благодаря за невероятния подарък

  • 10 ное 2025 | 03:53
  • 201
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не скри радостта си след успеха с 3:0 над Ливърпул. Триумфът беше подобаващ празник за Гуардиола в неговия 1000-ен мач като мениджър – крайъгълен камък, който той отбеляза с благодарност. Той благодари на играчите си, че са му направили подобен подарък за юбилея.

"Благодаря на играчите и щаба, че ми направиха невероятен подарък срещу най-важния съперник, с когото сме се изправяли през моето време тук. Беше хубаво да играем срещу тях и да видя Върджил [ван Дайк], [Анди] Робъртсън, Мо Салах след всички битки, които сме водили. Беше специална вечер с децата ми тук."

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

Жереми Доку беше изключителен за Сити, спечелвайки ранна дузпа, която Халанд пропусна, преди да отбележи зрелищен гол през второто полувреме. Гуардиола похвали представянето на белгийското крило, като особено отбеляза скорошното силно представяне на десния бек на Ливърпул Конър Брадли срещу Винисиус Жуниор от Реал Мадрид.

"Той [Доку] изисква от себе си да бъде по-добър, слуша и притежава специални качества с дрибъла си", каза Гуардиола.

Манчестър Сити отива в международната пауза само на четири точки зад лидера в лигата Арсенал.

„Мисля, че Ливърпул и ние си казахме „о, уау, Арсенал най-накрая изпусна точки и допусна два гола. Но в крайна сметка трябва да го направим и аз казах на играчите: „Не го правете, защото вчера Арсенал не спечели. Направете го, защото вярваме в себе си, че можем да играем срещу шампионите на Англия и да им покажем, че сме готови да бъдем там с тях този сезон. Днес го доказахме. Направихме го", добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Марк Геи е под въпрос за ноемврийските квалификации на Англия

Марк Геи е под въпрос за ноемврийските квалификации на Англия

  • 10 ное 2025 | 02:55
  • 180
  • 0
Уулвърхамптън избра новия си мениджър

Уулвърхамптън избра новия си мениджър

  • 10 ное 2025 | 01:06
  • 703
  • 2
Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

  • 10 ное 2025 | 00:49
  • 726
  • 0
Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"

Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"

  • 10 ное 2025 | 00:38
  • 990
  • 0
Риека с нова загуба без Янков

Риека с нова загуба без Янков

  • 10 ное 2025 | 00:30
  • 483
  • 0
ПСЖ попари Лион в добавеното време и отново превзе върха

ПСЖ попари Лион в добавеното време и отново превзе върха

  • 10 ное 2025 | 00:08
  • 1306
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 100861
  • 346
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 52380
  • 130
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 30515
  • 27
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 14675
  • 167
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 62892
  • 202
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 35604
  • 239