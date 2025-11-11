Ливърпул планира нова мащабна инвестиция, за да се сдобие с Бастони

Английският футболен клуб Ливърпул ще опита да привлече централния защитник Алесандро Бастони, който италианският Интер оценява на 87 милиона паунда, съобщава Mundo Deportivo. Той е сочен за дългосрочен заместник на 34-годишния Вирджил ван Дайк. Ливърпул опита да се подсили на позицията и през лятото, но трансферът на Марк Геи от Кристъл Палас пропадна в последния момент. Привлеченият Джовани Леони от Парма пък е аут до края на сезона заради тежка контузия.

Бастони, на 26, има 271 мача, седем гола и 28 асистенции в кариерата си за Интер. Той пристигна при "черно-сините" от Аталанта през 2017, когато отборът плати 31.1 милиона евро. Той е юноша на тима от Бергамо.

Бастони е титуляр в италианския национален отбор, за който има 40 мача и три гола.