Ливърпул скочи на "Би Би Си" заради омразна за феновете личност

Ръководството на Ливърпул е подало официална жалба до “Би Би Си” заради поканата към бившия журналист от “Сън” Келвин Макензи да коментира темата за журналистическите стандарти в ефира на медията. Високопоставени служители на „Анфийлд“ са изразили гнева си от факта, че от телевизията са потърсили мнението на Макензи относно оставките на генералния директор на корпорацията Тим Дейви и на ръководителя на новините Дебора Търнес покрай скандала с Доналд Тръмп.

Макензи беше редактор на “Сън”, когато изданието публикува неверни и подстрекателски материали за трагедията на „Хилзбъро“ през 1989 г. Тогава при срутването на трибуните по време на полуфинала за ФА Къп срещу Нотингам Форест загинаха 97 привърженици на Ливърпул.

79-годишният Макензи беше гост в новините на “Би Би Си” в неделя вечерта, като кадри от интервюто бяха излъчени три пъти и в сутрешния блок на британската обществена телевизия в понеделник.

Питър Скарф от Алианса за подкрепа на оцелелите от „Хилзбъро“ заяви пред “Атлетик”: „Това е обидно и оскърбително от страна на “Би Би Си”. Иронията е, че Макензи поучава някого за честност и почтеност в журналистиката след това, което направи.“

„Невероятно е, че “Би Би Си” биха се обърнали към човек като него по такава тема. Трябва да се срамуват. Да му се дава такава трибуна е истински удар в зъбите“, добави той.

Това мнение беше споделено и от Иън Бърн, член на британския парламент от Ливърпул Уест Дарби, който е фен на Ливърпул и оцелял от трагедията, тъй като е бил на трибуната „Лепингс Лейн“ на стадиона на 15 април 1989 г.

„Не е за вярване“, написа Бърн в социалната мрежа X. „Спешната нужда от реформа на британските медии току-що беше перфектно илюстрирана от сутрешния блок на “Би Би Си”, който покани Келвин Макензи да говори за почтеност в журналистиката.“

„Това е човекът, който публикува ужасяващи – и вече напълно опровергани – лъжи и клевети за жертвите и оцелелите от „Хилзбъро“ в “Сън” след трагедията. Лъжи, които и до днес продължават да причиняват толкова много болка на толкова много хора. Срам за сутрешния блок на “Би Би Си”, завършва публикацията му.

“Би Би Си” попадна под критика, след като документалният филм „Панорама“, излъчен първоначално през октомври 2024 г., беше обвинен в подвеждане на зрителите чрез редактиране на реч на американския президент Доналд Тръмп, която създава впечатлението, че той изрично призовава хората да атакуват Капитолия на САЩ през януари 2021 г.

Макензи стана печално известен с ролята си в отразяването на трагедията на „Хилзбъро“ от “Сън”, включително с водеща статия на първа страница със заглавие „Истината“, която съобщаваше редица неоснователни обвинения срещу феновете на Ливърпул, хвърляйки вината за бедствието върху тях.

Последвал независим доклад, публикуван през 2012 г., разкри, че е имало координирано прикриване на истината от различни официални органи – включително полицията, бърза помощ и местни политици – с цел вината за трагедията да бъде прехвърлена върху привържениците.

Едва през 2016 г. феновете бяха напълно оневинени, след като ново разследване постанови, че те не носят вина.

“Сън” се извини за първи път за отразяването на трагедията през 2004 г., но и до днес е обект на бойкот в Мърсисайд, а репортерите на изданието нямат достъп до мачовете на Ливърпул и Евертън.

При запитване от “Атлетик” от “Би Би Си” отказаха да обяснят защо е потърсено мнението на Макензи, като само посочиха, че той не е бил гост на живо в сутрешния блок, а използваните кадри са били излъчени първоначално в новините на “Би Би Си” в неделя вечерта.