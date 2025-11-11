Собослай привлякъл вниманието на Реал Мадрид и Манчестър Сити, унгарецът обаче преговаря за нов договор

Най-постоянно представящият се футболист на Ливърпул от началото на сезона - Доминик Собослай, е привлякъл вниманието на Реал Мадрид и Манчестър Сити, твърди “Ас”. Мърсисайдци обаче правят всичко възможно да убедят унгареца да подпише нов договор, като предложението на клуба е контрактът му да бъде удължен до 2030-а или 2031-ва година. Собослай в момента получава по 120 000 паунда седмично, като офертата на Ливърпул включва увеличение на възнаграждението му до около 200 000 паунда. Настоящият договор на бившият играч на РБ Лайпциг е до 2028-а.

Унгарецът от началото на сезона бе използван на няколко различни позиции - плеймейкър, дефанзивен халф и десен бек, но във всяка роля той се представя блестящо и почти във всеки мач получава една от най-високите оценки. Той има и два гола и четири асистенции в 16 мача във всички турнири от началото на кампанията.