Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Хареса ми желанието да доминираме

Киву: Хареса ми желанието да доминираме

  • 10 ное 2025 | 07:34
  • 615
  • 0

Треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от успеха с 2:0 над Лацио. Тази победа изкачи "нерадзурите" на върха във временното класиране в Серия "А" точно преди паузата за националните отбори. Той похвали играчите си за представянето им в този мач и за показаното желание да доминират над съперника. Освен това той похвали и Лаутаро Мартинес, който отново се разписа, след като Киву преди дни го посъветва повече да се усмихва на терена.

„Лаутаро Мартинес работи изключително здраво и се раздава за отбора. Головете идват, когато си спокоен, когато знаеш, че си лидер. Мисля, че той трябва винаги да се чувства спокоен и да се усмихва повече, защото трябва да е наясно с приноса си към отбора, дори когато не вкарва. Той вдъхновява този тим и дава пример, удоволствие е да го тренирам“, започна Киву.

„Хареса ми подходът, желанието да доминираме и да контролираме отбор, за който знаехме, че е добре организиран и може да ни създаде проблеми във всеки един момент. Осъзнахме какво трябва да направим и какво отношение се изискваше тази вечер“, допълни румънецът.

Интер не сбърка срещу Лацио и окупира върха в Серия "А"
Интер не сбърка срещу Лацио и окупира върха в Серия "А"

Петар Сучич и Пьотр Желински се представиха на ниво в отсъствието на контузения Хенрих Мхитарян.

„Това е група от 22-ма играчи и всички те се трудят неуморно, за да се подобряват. Не е лесно да се вземат решения, а с толкова много промени рискуваш да загубиш баланса, автоматизмите, които тези играчи познават до съвършенство. Трябва да кажа, че съм доста доволен от процеса досега и знам, че всеки има накъде да се развива“, сподели специалистът

Една от големите промени в играта на Интер след идването на Киву е агресивната преса, която отборът практикува.

„Не е лесно да поддържаш такова отношение, когато играеш на всеки три дни, така че трябва да разбираш правилните моменти кога да натиснеш и кога да се прибереш. При ротациите в състава всеки, който влезе, се представи на ниво и това ни позволява да дадем почивка на някои играчи, за да можем да поддържаме това ниво на енергия. Нуждаеш се от тази енергия, за да доминираш и да правиш това, което треньорът изисква“, усмихна се наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Марк Геи е под въпрос за ноемврийските квалификации на Англия

Марк Геи е под въпрос за ноемврийските квалификации на Англия

  • 10 ное 2025 | 02:55
  • 662
  • 0
Уулвърхамптън избра новия си мениджър

Уулвърхамптън избра новия си мениджър

  • 10 ное 2025 | 01:06
  • 2698
  • 3
Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

  • 10 ное 2025 | 00:49
  • 2401
  • 0
Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"

Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"

  • 10 ное 2025 | 00:38
  • 2686
  • 0
Риека с нова загуба без Янков

Риека с нова загуба без Янков

  • 10 ное 2025 | 00:30
  • 1283
  • 0
ПСЖ попари Лион в добавеното време и отново превзе върха

ПСЖ попари Лион в добавеното време и отново превзе върха

  • 10 ное 2025 | 00:08
  • 5077
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 112621
  • 366
Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC

Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC

  • 10 ное 2025 | 08:44
  • 644
  • 0
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 61375
  • 136
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 29640
  • 171
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 70869
  • 217
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 42048
  • 241