Киву: Хареса ми желанието да доминираме

Треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от успеха с 2:0 над Лацио. Тази победа изкачи "нерадзурите" на върха във временното класиране в Серия "А" точно преди паузата за националните отбори. Той похвали играчите си за представянето им в този мач и за показаното желание да доминират над съперника. Освен това той похвали и Лаутаро Мартинес, който отново се разписа, след като Киву преди дни го посъветва повече да се усмихва на терена.

„Лаутаро Мартинес работи изключително здраво и се раздава за отбора. Головете идват, когато си спокоен, когато знаеш, че си лидер. Мисля, че той трябва винаги да се чувства спокоен и да се усмихва повече, защото трябва да е наясно с приноса си към отбора, дори когато не вкарва. Той вдъхновява този тим и дава пример, удоволствие е да го тренирам“, започна Киву.

„Хареса ми подходът, желанието да доминираме и да контролираме отбор, за който знаехме, че е добре организиран и може да ни създаде проблеми във всеки един момент. Осъзнахме какво трябва да направим и какво отношение се изискваше тази вечер“, допълни румънецът.

Петар Сучич и Пьотр Желински се представиха на ниво в отсъствието на контузения Хенрих Мхитарян.

„Това е група от 22-ма играчи и всички те се трудят неуморно, за да се подобряват. Не е лесно да се вземат решения, а с толкова много промени рискуваш да загубиш баланса, автоматизмите, които тези играчи познават до съвършенство. Трябва да кажа, че съм доста доволен от процеса досега и знам, че всеки има накъде да се развива“, сподели специалистът

Една от големите промени в играта на Интер след идването на Киву е агресивната преса, която отборът практикува.

„Не е лесно да поддържаш такова отношение, когато играеш на всеки три дни, така че трябва да разбираш правилните моменти кога да натиснеш и кога да се прибереш. При ротациите в състава всеки, който влезе, се представи на ниво и това ни позволява да дадем почивка на някои играчи, за да можем да поддържаме това ниво на енергия. Нуждаеш се от тази енергия, за да доминираш и да правиш това, което треньорът изисква“, усмихна се наставникът.

