  Барселона
  2. Барселона
  Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 4666
  • 3

Само ден след като класира Интер Маями за полуфиналите на Източната конференция в Мейджър Лийг Сокър с два гола срещу Нешвил (4:0), легендата на Барселона Лео Меси е отлетял инкогнито за каталунския град и е посетил през миналата нощ реновирания "Спотифай Камп Ноу“.

Това стана ясно от публикацията на аржентинската суперзвезда в социалните мрежи.

"Снощи се върнах на място, което ми липсва с цялата си душа. Място, където бях безкрайно щастлив, където вие ме накарахте да се чувствам хиляди пъти най-щастливият човек на света“, написа Меси в Инстаграм, разкривайки за посещението си.

Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта
Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

"Дано един ден мога да се върна, и то не само за да се сбогувам като играч, както никога не успях да направя…“, пише красноречиво още иконата на Барселона.

Думите на Меси още веднъж потвърждават обтегнатите му отношения с президента на Барселона Жоан Лапорта. Те подхранват и слуховете и спекулациите, че аржентинецът може да подкрепи друг кандидат на президентските избори в каталунския клуб догодина, стига той да има реални шансове срещу сегашния бос на "блаугранас".

Лапорта си пожела Меси за официалното откриване на стадиона
Лапорта си пожела Меси за официалното откриване на стадиона

Меси бе принуден да напусне “Камп Ноу” през 2021 г., малко след като именно Лапорта бе спечелил изборите и оглави клуба. Тогава президентът уверяваше неколкократно, че всичко е договорено и легендата ще остане в отбора на сърцето си. Впоследствие обаче стана ясно, че аржентинецът няма да може да подпише нов договор заради изключително сложното тогава финансово състояние на Барселона. Така Меси премина в Пари Сен Жермен.

