Галатасарай със сензационен план за Меси

Ръководството на Галатасарай работи по сензационен трансфер на Лионел Меси. Според FotoMac грандът от Истанбул планира да привлече аржентинеца под наем за четири месеца. Сезонът в МЛС приключва в началото на декември и се подновява през март. Меси обаче предпочита да играе през това време, за да е във възможно най-добра кондиция за Световното първенство през следващото лято. Наскоро дори Абдула Хамад, който е генерален директор на академията "Махд" за развитието на таланти и влиятелна фигура в саудитския футбол, призна, че от щаба на Меси са се свързали с месните ръководители, за да предложат голямата звезда да бъде привлечена под наем в някой от богатите клубове от Саудитска Арабия, за да поддържа формата си в този период. Самият министър на спорта е отказал това предложение. Сега обаче пред Меси се отрива нова подобна възможност.

Меси: Искам да играя на Световното и да защитаваме титлата си

Седемкратният носител на “Златната топка” наскоро подписа нов тригодишен договор с Интер Маями и получава по около 20 милиона долара на година. Галатасарай е готов да плати пълната му заплата за периода, в който ще играе под наем за отбора. Клубът показа сериозна финансова мощ, привличайки Виктор Осимен за рекордните за Турция 75 милиона евро. Нападателят получава заплата по 15 милиона евро на сезон.

Льорой Сане и Илкай Гюндоган също са част от скъпата селекция на Джим Бом.

