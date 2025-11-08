Меси променя спортната карта на САЩ

Селекционерът на националния отбор на САЩ, Маурисио Почетино, възхвали Лионел Меси, твърдейки, че аржентинската суперзвезда трансформира спортната култура на страната. През последните две години присъствието на Лионел Меси в Съединените щати изстреля популярността на футбола. Спортът непрекъснато набира скорост, особено в навечерието на Световното първенство през 2026 г., което САЩ ще организират съвместно с Мексико и Канада.

Почетино призна, че Премиър лийг му липсва и иска да се завърне

В този контекст неговият сънародник и треньор на националния отбор на САЩ, Маурисио Почетино, похвали огромното влияние на Меси. Бившият наставник на Пари Сен Жермен и Тотнъм заяви, че Меси е успял да промени баланса, правейки футбола конкурентен по популярност дори с НБА.

53-годишният треньор подчерта, че блясъкът на аржентинеца е преобърнал статуквото в МЛС и е променил предпочитанията на новото поколение.

Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

„Меси променя спортната култура на страната. Преди децата мечтаеха да играят баскетбол или американски футбол. Сега те също искат да станат футболисти“, заяви Почетино.

Думите му се потвърждават от статистически данни. От пристигането на Меси в САЩ през 2023 г. лигата на МЛС отбеляза безпрецедентен ръст на глобалната видимост и гледаемост, като същевременно се наблюдава значително увеличение на записванията на деца във футболни академии.