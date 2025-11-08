Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Меси променя спортната карта на САЩ

Меси променя спортната карта на САЩ

  • 8 ное 2025 | 11:38
  • 489
  • 0
Меси променя спортната карта на САЩ

Селекционерът на националния отбор на САЩ, Маурисио Почетино, възхвали Лионел Меси, твърдейки, че аржентинската суперзвезда трансформира спортната култура на страната. През последните две години присъствието на Лионел Меси в Съединените щати изстреля популярността на футбола. Спортът непрекъснато набира скорост, особено в навечерието на Световното първенство през 2026 г., което САЩ ще организират съвместно с Мексико и Канада.

Почетино призна, че Премиър лийг му липсва и иска да се завърне
Почетино призна, че Премиър лийг му липсва и иска да се завърне

В този контекст неговият сънародник и треньор на националния отбор на САЩ, Маурисио Почетино, похвали огромното влияние на Меси. Бившият наставник на Пари Сен Жермен и Тотнъм заяви, че Меси е успял да промени баланса, правейки футбола конкурентен по популярност дори с НБА.

53-годишният треньор подчерта, че блясъкът на аржентинеца е преобърнал статуквото в МЛС и е променил предпочитанията на новото поколение.

Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ
Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

„Меси променя спортната култура на страната. Преди децата мечтаеха да играят баскетбол или американски футбол. Сега те също искат да станат футболисти“, заяви Почетино.

Думите му се потвърждават от статистически данни. От пристигането на Меси в САЩ през 2023 г. лигата на МЛС отбеляза безпрецедентен ръст на глобалната видимост и гледаемост, като същевременно се наблюдава значително увеличение на записванията на деца във футболни академии.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Селтик наказа ултрасите си заради "насилствено поведение"

Селтик наказа ултрасите си заради "насилствено поведение"

  • 8 ное 2025 | 09:31
  • 1682
  • 1
"Камп Ноу" - ключът към оправянето на финансовата бъркотия в Барселона

"Камп Ноу" - ключът към оправянето на финансовата бъркотия в Барселона

  • 8 ное 2025 | 09:16
  • 5464
  • 4
Гостуването на Селта е сред най-тежките за Барселона

Гостуването на Селта е сред най-тежките за Барселона

  • 8 ное 2025 | 08:31
  • 3079
  • 1
Манчестър Юнайтед има да си връща на Тотнъм

Манчестър Юнайтед има да си връща на Тотнъм

  • 8 ное 2025 | 07:00
  • 1666
  • 1
Милан атакува върха в Серия "А"

Милан атакува върха в Серия "А"

  • 8 ное 2025 | 06:45
  • 1045
  • 0
Ювентус гони задължителен успех в дербито на Торино

Ювентус гони задължителен успех в дербито на Торино

  • 8 ное 2025 | 06:30
  • 896
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Голям удар по Левски часове преди дербито!

Голям удар по Левски часове преди дербито!

  • 8 ное 2025 | 11:05
  • 32415
  • 33
Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 18455
  • 117
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 934
  • 1
Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

  • 8 ное 2025 | 12:45
  • 3605
  • 4
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 6957
  • 13
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 3855
  • 3