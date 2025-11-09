Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Ново шоу и нов рекорд за Меси при разгром на Интер Маями

Ново шоу и нов рекорд за Меси при разгром на Интер Маями

  • 9 ное 2025 | 08:46
  • 2256
  • 2

Лионел Меси продължава със своите впечатляващи изяви с екипа на Интер Маями в MLS.

Меси променя спортната карта на САЩ
Меси променя спортната карта на САЩ

Този път аржентинската суперзвезда намери за своя жертва Нешвил, който разгроми с два гола, като същевременно записа и една асистенция.

Лапорта си пожела Меси за официалното откриване на стадиона
Лапорта си пожела Меси за официалното откриване на стадиона

Меси откри резултата в 10-ата минута с характерен удар с левия крак, а след това удвои попаденията си в 39-ата минута с красиво пласиране във вратата.

Той обаче не спря дотук, тъй като записа и своята 400-тна асистенция в професионалната си кариера, вписвайки се в историята като първия, който постига това в историята на спорта.

Меси с чудесен пас към съотборника си Алиенде, който в 76-ата минута оформи крайното 4:0.

С това представяне и асистенция Меси достигна 1133 мача в кариерата си, с 894 гола и 400 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Иска да ни ограби! Левандовски отново в центъра на скандала с премиите на Мондиал 2022

Иска да ни ограби! Левандовски отново в центъра на скандала с премиите на Мондиал 2022

  • 9 ное 2025 | 09:20
  • 2131
  • 0
На Спалети ли е бесен Консейсао

На Спалети ли е бесен Консейсао

  • 9 ное 2025 | 09:16
  • 865
  • 0
Руи Коща е новият стар президент на Бенфика

Руи Коща е новият стар президент на Бенфика

  • 9 ное 2025 | 09:05
  • 828
  • 0
Дори рекламните табла помогнали на Съндърланд да спре Арсенал

Дори рекламните табла помогнали на Съндърланд да спре Арсенал

  • 9 ное 2025 | 08:40
  • 3138
  • 0
Холанд срещу Ван Дайк - ключовият дуел в дербито Ман Сити срещу Ливърпул

Холанд срещу Ван Дайк - ключовият дуел в дербито Ман Сити срещу Ливърпул

  • 9 ное 2025 | 08:28
  • 1610
  • 0
Впечатляващ нокаут на Ортис го изстреля към битката, която боксовият свят очаква

Впечатляващ нокаут на Ортис го изстреля към битката, която боксовият свят очаква

  • 9 ное 2025 | 08:14
  • 1737
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 238109
  • 1004
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 2674
  • 3
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 2422
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 3338
  • 3
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
  • 2249
  • 1
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 3878
  • 7