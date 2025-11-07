Скалони извика Меси и трима дебютанти за контролата на Аржентина с Ангола

Селекционерът на световния шампион Аржентина Лионел Скалони обяви листата на националния тим за приятелския мач с Ангола на 14 ноември, като в състава са суперзвездата Лионел Меси, както и няколко дебютанти.

Скалони избра да заведе в Луанда 24 играчи в мача, с който ще се чества 50-годишнината от независимостта на Ангола. За мача треньорът може да разчита на Меси, както и на голяма част от основните си играчи, сред които нападателите Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес. За сметка на това почивка получи вратарят Емилиано Мартинес, като вместо него се очаква да бъде титуляр Херонимо Рули от Марсилия.

Отсъстват още Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Маркос Акуня, Лаутаро Риверо и Гонсало Монтиел (Ривър Плейт), както и вратарят Факундо Камбесес (Расинг Клуб), чиито отбори са ангажирани в решаващата фаза на аржентинското първенство. В състава не е играчът на Реал Мадрид Франко Мастантуоно. Скалони извика за първи път нападателя на Страсбург Хоакин Паничели, който засега е голмайстор на Лига 1 (9 гола в 11 мача), таланта Джанлука Престиани, който е световен вицешампион до 20 години, както и Максимо Пероне.

Съставът на Аржентина се събира в испанския град Елче, откъдето ще пътува за Ангола, като това ще е единственият мач на тима по време на паузата след анулирането на контролата с Индия. За да приемат световния шампион, африканците е трябвало да платят 12 милиона евро според местната преса.

