Олмо се завърна впечатляващо, но в Барселона все още са притеснени за бъдещето му

  • 10 ное 2025 | 11:48
  • 429
  • 0

В неделя вечер Барселона спечели солидна победа с 4:2 като гост на Селта, а една от най-добрите новини за Ханзи Флик бе завръщането на Дани Олмо в състава. Футболистът страда от непрестанни травми в последните месеци и това предизвиква все повече несигурност и недоверие в ръководството на клуба към себе си. Вчера обаче Олмо защити своята позиция, появявайки се изненадващо от първата минута, поради контузията на Марк Касадо на загрявката. Той изигра солиден двубой на позицията на Педри, записвайки 93 докосвания, завърши 65 от 75 подавания, което е около 86%, включително с три ключови паса. Също така направи 16 грешки, отне 6 пъти от противника и демонстрира отлично разбирателство с Френки де Йонг, Фермин, Ламин Ямал и Маркъс Рашфорд.

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал
От ръководството на Барселона обаче продължават да търсят решения в дългосрочен план за здравословните проблеми на играча. От клуба са отправили послание: “тази ситуация би била нормална, ако не беше професионалист, но той се грижи и отнася към себе си”. Футболистът пътува с личен готвач, педантичен е по отношение на храненето си, почивките и тренировките. В щаба на каталунците търсят индивидуални варианти, тъй като са на мнение, че Дани Олмо се нуждае от индивидуален подход. “Това, което проработи при Педри, вероятно няма да е подходящо за други”, смятат в клуба и все още търсят оптималната формула за халфа. Каталунците имат много сериозни проблеми с контузиите на основни футболисти от началото на сезона, като в лазарета бяха почти всички основни единици като Френки де Йонг, Робърт Левандовски и самият Олмо, а други двама от водещите футболисти - Гави и Педри все още са извън състава.

Снимки: Gettyimages

