Селта 1:1 Барселона, голям пропуск на Рашфорд доведе до бързо изравняване

  • 9 ное 2025 | 22:22
Селта и Барселона играят при резултат 1:1 в среща от 12-ия кръг на Ла Лига. Роберт Левандовски откри от дузпа в десетата минута, а само две минути по-късно Серхио Карейра изравни.

Двубоят започна на доста високо темпо, като и двата отбора пресираха високо и се опитваха да накарат съперника да сгреши. Още в първите минути се стигна до две опасности. Първо Рашфорд стреля в стената от фал, а веднага след това Левандовски имаше възможност да стреля. Полският нападател отправи точен удар, но без да затрудни сериозно вратаря. Селта отговори с великолепна контраатака, при която Пабло Дуран се откъсна сам срещу вратаря. Той прати топката над Шчесни, но Балде изчисти пред голлинията, а се оказа, че страничният съдия е вдигнал засада.

В една ситуация удар на Фермин Лопес бе отклонен от ръката на Маркос Алонсо. Съдията отиде да разгледа ситуацията и отсъди дузпа за гостите, а Левандовски бе точен от бялата точка. Секунди след подновяването на играта Рашфорд можеше да удвои аванса на Барса. Англичанинът бе изведен сам срещу вратаря. Той обаче не успя да го преодолее и Раду направи блестящо спасяване. Пропускът на Рашфорд бе още по-болезнен за каталунците, тъй като при ответната атака на Селта домакините изравниха. Защитата на гостите бе матирана с едно подаване към Карейра, който се озова зад нея и прати топката в мрежата.

