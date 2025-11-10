Риека с нова загуба без Янков

Риека допусна нова загуба в първенството на Хърватия, след като падна с 0:1 от Вараждин в гостуването си от 13-ия кръг. Шампионите продължават да буксуват от началото на сезона и изглежда кризата няма да отмине скоро. Доминик Янков пък отново не получи шанс за изява, като дори не бе в групата на гостите.

Единственият гол за успеха на Вараждин отбеляза Лука Мамич в 15-ата минута.

След тази победа Вараждин излезе на 3-тото място във временното класиране с актив от 19 точки. Риека пък продължава да затъва, като се намира на 8-ата позиция с 14 точки.