Домакински провал за Риека, Янков не игра

Шампионът Риека продължава с неубедителното си представяне от началото на сезона в първенството на Хърватия. Той допусна домакинска загуба с 1:2 от Вараждин в среща от 4-тия кръг. Така отборът е в серия от 4 мача без успех.

Българският национал Доминик Янков въобще не попадна в групата за този мач.

Звездата на домакините Тони Фрук даде преднина в резултата още в 5-ата минута.

Вараждин обаче направи пълен обрат, благодарение на голове на Иван Мамут от дузпа в 25-ата и на Алекса Латкович в 70-ата минута.

С тази победа Вараждин излезе на 5-ото място с 5 точки. Риека пък вече е на 6-ата позиция с 4 точки.