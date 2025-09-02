Риека и Доминик Янков с нов треньор

Шампионът на Хърватия Риека реши да смени треньора си след неубедителното начало на сезона. Досегашният наставник Радомир Джалович бе уволнен, а мястото му ще бъде заето от 49-годишният испанец Виктор Санчес, който пък за последно бе начело на Олимпия (Любляна).

Риека, където се състезава и българският халф Доминик Янков, разочарова от началото на настоящата кампания. Отборът първо бе отстранен от Лудогорец в Шампионската лига, а след това отпадна безславно и от Лига Европа след загуба с 1:5 общ резултат от ПАОК. Така хърватите ще се утешат с място в Лигата на конференциите.

В първенството отборът също не се представя на нужното ниво, като има само 1 победа от 5 мача и заема 7-ата позиция с 5 точки в актива си.

"Радомир Джалович е освободен от задълженията си като старши треньор на Риека. Бившият нападател на "белите", след това помощник-треньор, а от началото на миналия сезон и първи човек в треньорския щаб, приключи епизода си на пейката на клуба след 52 мача за малко повече от година", се казва в официалното съобщение от Риека.

Джалович си тръгва от Риека, след като изведе тима до втората титла в историята му през миналия сезон. Раздялата с черногореца обаче може да е добра новина за Доминик Янков, който не получаваше много шансове за изява под неговото ръководство.

