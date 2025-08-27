Американец купи хърватския шампион Риека

Американският бизнесмен Бил Фоули стана собственик на хърватския футболен шампион Риека. Новината бе съобщена от местния сайт nepresusan.com.

Все още не е ясно дали 80-годишният Фоули влиза в клуба като съсобственик, или е изкупил дела от 70 процента от акциите на мажоритарния собственик Дамир Мишкович, но се очаква официалното анонсиране на сделката да бъде обявено идната седмица.

RIJEKA HAS BEEN SOLD!



As per Nepresušan, Bill Foley has completed the purchase of HNK Rijeka!



Rijeka have become the fifth European club of the Black Knight Football Club.



📸 Nepresušan pic.twitter.com/UFWdBEWM5o — Croatian Football (@CroatiaFooty) August 26, 2025

С придобиването на Риека Фоули вече ще притежава пет футболни клуба в Европа. Това са английският Борнемут, френският Лориен, шотландският Хибърниън, както и португалският Морейрензе. Бизнесменът, който бе спонсор на кампанията на американския президент Доналд Тръмп, държи и акциите на тима на Оукланд ФК от австралийското първенство.

Отборът на Риека бе спрян в квалификациите за Шампионската лига от българския Лудогорец, а в тима от това лято играе и българският полузащитник Доминик Янков.