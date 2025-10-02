Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ноа
  3. Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

  • 2 окт 2025 | 22:26
  • 882
  • 0

Риека продължава да се представя изключително слабо от началото на сезона. Хърватският тим отпадна от Лудогорец в квалификациите на Шампионската лига, след това се препъна срещу ПАОК в Лига Европа и се озова в основната фаза на Лигата на конференциите, но започна участието си със загуба от арменския Ноа с 0:1.

Доминик Янков дори не попадна в групата на "белите" за гостуването в Ереван, но мачът не мина без българско участие. Главен съдия на срещата беше Радослав Гидженов, който показа директен червен картон на халфа на Риека Нико Янкович в 29-ата минута.

Домакините откриха резултата още в 6-ата минута с гол на Нардин Мулахюсейнович след пас на Такуто Ошима. Риека имаше надмощие в притежанието на топката, но не създаваше положения пред вратата на Тимъти Фаюлу. Ситуацията за гостите се влоши още повече в средата на полувремето, когато Янкович извърши брутално нарушение в средата на терена и Гидженов не се поколеба да го изгони.

През второто полувреме Ноа, който до лятото беше воден от треньора на Лудогорец Руи Мота, умело накъса играта и още повече изнерви хърватите. Смените също не помогнаха и Риека още веднъж разочарова. Отборът на Сандро Перкович е неузнаваем и в местното първенство, където заема предпоследното 9-о място.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

  • 2 окт 2025 | 14:33
  • 1554
  • 1
Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

  • 2 окт 2025 | 00:45
  • 5147
  • 0
Червен картон на Петко Христов попречи на Специя за първа победа

Червен картон на Петко Христов попречи на Специя за първа победа

  • 1 окт 2025 | 00:21
  • 2182
  • 0
Десподов влезе в историята на гръцкото първенство

Десподов влезе в историята на гръцкото първенство

  • 29 сеп 2025 | 11:30
  • 9366
  • 0
Табор на Александров продължава без грешка

Табор на Александров продължава без грешка

  • 29 сеп 2025 | 09:25
  • 1744
  • 0
Десподов вдъхнови ПАОК за обрат, но солунчани не задържаха преднината

Десподов вдъхнови ПАОК за обрат, но солунчани не задържаха преднината

  • 28 сеп 2025 | 22:28
  • 11635
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51039
  • 179
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 13470
  • 3
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28324
  • 10
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 24270
  • 24
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18251
  • 6
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5228
  • 0