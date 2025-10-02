Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

Риека продължава да се представя изключително слабо от началото на сезона. Хърватският тим отпадна от Лудогорец в квалификациите на Шампионската лига, след това се препъна срещу ПАОК в Лига Европа и се озова в основната фаза на Лигата на конференциите, но започна участието си със загуба от арменския Ноа с 0:1.

Доминик Янков дори не попадна в групата на "белите" за гостуването в Ереван, но мачът не мина без българско участие. Главен съдия на срещата беше Радослав Гидженов, който показа директен червен картон на халфа на Риека Нико Янкович в 29-ата минута.

Домакините откриха резултата още в 6-ата минута с гол на Нардин Мулахюсейнович след пас на Такуто Ошима. Риека имаше надмощие в притежанието на топката, но не създаваше положения пред вратата на Тимъти Фаюлу. Ситуацията за гостите се влоши още повече в средата на полувремето, когато Янкович извърши брутално нарушение в средата на терена и Гидженов не се поколеба да го изгони.

През второто полувреме Ноа, който до лятото беше воден от треньора на Лудогорец Руи Мота, умело накъса играта и още повече изнерви хърватите. Смените също не помогнаха и Риека още веднъж разочарова. Отборът на Сандро Перкович е неузнаваем и в местното първенство, където заема предпоследното 9-о място.