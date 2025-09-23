Новак наказа Риека, Янков отново не влезе

Риека продължава да се представя крайно неубедително от началото на сезона. Хърватският шампион допусна загуба от новака Вуковар 1991 с 2:3 и се намира на предпоследното 9-о място в класирането след 7-ия кръг. На дъното са домакините, за които това беше първи успех след спечелената промоция за елита.

Доминик Янков беше в групата на Риека, но не влезе в игра. Бившият халф на Лудогорец за последно се появи на терена при загубата с 1:2 от Шелбърн в Лига Европа на 6 август.

Риека взе аванс в 17-ата минута с попадение от дузпа на Тони Фрук, но в 20-ата Анте Майсторович си вкара автогол. Малко преди почивката Анте Ореч отново изведе напред "белите", но те се огънаха през второто полувреме и допуснаха пълен обрат. Яков Пулич (56') се разписа за 2:2, а победата на Вуковар 1991 донесе Робин Гонсалес от дузпа в 68-ата минута.

Лидер в ХНЛ е Динамо (Загреб) с 16 точки, следван от Хайдук (Сплит) с 13 и Локомотива (Загреб) с 12.