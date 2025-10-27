Риека нанесе трета поредна загуба на Осиек, българите не играха

В последен мач от 11-тия кръг на хърватското първенство Риека се наложи над Осиек с 4:2 и нанесе трета поредна загуба на гостите. Доминик Янков за пореден път остана извън групата на Риека, а Станислав Шопов беше сред резервите на Осиек, но така и не се появи в игра.

В класирането тимът на бившия халф на ЦСКА е на предпоследното 9-о място с едва 9 точки, въпреки че преди началото на сезона амбициите бяха за топ 4. Шампионът Риека също се представя под възможностите си, но в последните седмици набра скорост и в момента е 7-и, но само на две точки за третия Локомотива (Загреб). Лидер е Хайдук (Сплит) с 25 точки, следван от Динамо (Загреб) с 22 и мач по-малко.

Осиек поведе още във 2-рата минута с гол на Шимун Миколчич. Той шутира от около 20 метра, а вратарят на домакините Мартин Зломислич не се намеси добре и топката спря в мрежата зад гърба му. Риека веднага отговори с попадение на звездата си Тони Фрук. Халфът изравни в 9-ата минута след асистенция на Деян Петрович.

В 38-ата минута ветеранът Дуйе Чоп изведе "белите" напред. След центриране от корнер Младен Деветак свали топката за опитния нападател, който отблизо се разписа за 2:1. Веднага след почивката Чоп вкара още един гол за 3:1, а в 54-тата минута Деветак реши крайния изход на срещата. Силите на Осиек стигнаха само за още един гол, дело на Нико Фаркаш (74'), а секунди по-късно отборът остана в намален състав заради червен картон на Емин Хасич.