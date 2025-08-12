Популярни
Риека и Доминик Янков се промъкнаха напред в Лига Европа

  • 12 авг 2025 | 23:46
  • 117
  • 0
Риека и Доминик Янков се промъкнаха напред в Лига Европа

Риека се добра до плейофния кръг на Лига Европа, след като спечели с 3:1 реванша срещу Шелбърн от третия предварителен кръг. Хърватите бяха загубили първия мач на свой терен с 1:2, но днес обърнаха нещата в своя полза и оформиха крайното 4:3 от двата двубоя. Българският халф Доминик Янков изгледа срещата от скамейката и не се появи в игра за гостите.

Тони Фрук откри резултата за Риека в 33-тата минута, а Тиаго Данташ удвои в 72-рата минута.

Шелбърн обаче се върна в мача в 86-ата минута с попадение от дузпа на Адемипо Одубеко.

Радостта на домакините обаче бе кратка и в 89-ата минута те получиха нов гол във вратата си, дело на Анте Орец за крайното 1:3, което прати Риека в следващия кръг.

В плейофа за влизане в основната схема Риека ще се изправи срещу ПАОК или Волфсбергер.

Шелбърн ще продължи участието си в Лигата на конференциите, където ще има за съперник в плейофа някой измежду Викингур и Линфийлд.

