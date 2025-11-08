Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

  • 8 ное 2025 | 09:20
  • 2980
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Голямото дерби на България няма да остане без поглед отвън. На трибуните ще има половин дузина футболни агенти от всякакви краища на Европа. Пратеник на полския Лех Познан ще бъде на трибуните на Националния стадион заради двама от българите в тима на Левски - Светослав Вуцов и Марин Петков, пише “Мач Телеграф”. Припомняме, че вторият беше пред трансфер в друг полски отбор в началото на сезона – Ракув, но сделката се провали в последния момент, а „сините“ щяха да спечелят от нея близо 1 500 000 евро.

Часът на дербито удари!
Часът на дербито удари!

Белгийският Генк пък ще прати свой човек за родна звезда в състава на ЦСКАПетко Панайотов. Халфът вероятно е впечатлил белгийците още в началото на миналия сезон, когато вкара гол във вратата им по време на мач от младежката Шампионска лига. Тогава „червените“ бяха отстранени от Генк, но Панайотов игра силно и в двата мача.

