Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито с Левски, Турицов се завърна

Слушай на живо: Левски - ЦСКА Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното дерби срещу Левски от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят стартира в 15:00 часа на стадион "Васил Левски". Часът на дербито удари! Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато 21. Фьодор Лапоухов 13. Браян Кордоба 2. Дейвид Пастор 3. Сейни Санянг 4. Адриан Лапеня 17. Анжело Мартино 14. Теодор Иванов 5. Лумбард Делова 19. Иван Турицов 24. Юлиан Илиев 30. Петко Панайотов 6. Бруно Жордао 99. Джеймс Ето'о 73. Илиан Илиев 8. Дейвид Сегер 7. Улаус Скаршем 16. Георги Чорбаджийски 11. Мохамед Брахими 22. Кевин Додай 28. Йоанис Питас 29. Иван Тасев 9. Леандро Годой