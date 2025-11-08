Популярни
Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  ЦСКА
  Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито с Левски, Турицов се завърна

Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито с Левски, Турицов се завърна

  8 ное 2025 | 11:24
  • 4385
  • 3
Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното дерби срещу Левски от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят стартира в 15:00 часа на стадион "Васил Левски".

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато 21. Фьодор Лапоухов 13. Браян Кордоба 2. Дейвид Пастор 3. Сейни Санянг 4. Адриан Лапеня 17. Анжело Мартино 14. Теодор Иванов 5. Лумбард Делова 19. Иван Турицов 24. Юлиан Илиев 30. Петко Панайотов 6. Бруно Жордао 99. Джеймс Ето’о 73. Илиан Илиев 8. Дейвид Сегер 7. Улаус Скаршем 16. Георги Чорбаджийски 11. Мохамед Брахими 22. Кевин Додай 28. Йоанис Питас 29. Иван Тасев 9. Леандро Годой

