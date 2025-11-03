Холанд: Пеп сигурно е ядосал няколко фентъзи мениджъри

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд се пошегува с мениджър Джосеп Гуардиола относно решението на испанеца да смени нападателя осем минути преди края на мача с Борнемут, въпреки че норвежецът преследваше хеттрик. Пеп не за първи път подхожда така в подобна ситуация, но Холанд прие с усмивка решението.

"Разбира се, трябва да питате Пеп за това. Мисля, че вероятно е имало няколко фентъзи мениджъри, които не са били толкова щастливи, когато ме смени. Победата бе важна. Хубаво е, че отговорихме така на загубата в едно лошо гостуване (б.ред. - Холанд визира поражението от Астън Вила с 0:1 на "Вила Парк"). Опитах се да помогна. Обичам да печеля. Сега предстоят още два важни мача, така че продължаваме да сме концентрирани. Целта е да помагам на отбора да печели и да става по-добър, независимо дали аз ще вкарам гол", заяви Холанд, който има 17 гола в 13 мача за Сити във всички турнири от началото на сезона.

Снимки: Imago