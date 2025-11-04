Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Холанд: Не мисля за рекорди, много далеч съм от Меси и Роналдо

Холанд: Не мисля за рекорди, много далеч съм от Меси и Роналдо

  • 4 ное 2025 | 15:20
  • 249
  • 0

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд говори на пресконференция преди утрешното домакинство срещу бившия си отбор Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига.

Запитан за това, че е близо до подобряване на рекорда си за голове в Премиър лийг, нападателят на “гражданите” отговори: “Не мога да мисля за рекорди, които мога да подобря. Това е последното нещо, за което мисля. Опитвам се да мисля за това как да помогна на отбора да спечели футболни мачове. Знам, че е скучно, но така стоят нещата”.

Помолен да коментира дали е съгласен с думите на мениджъра си Джосеп Гуардиола, че Холанд вече е на нивото на Меси и Роналдо, норвежецът скромно каза: “Изобщо не! Никой не може да се доближи до тях двамата, така че не. Аз съм просто Ерлинг, норвежец, който вкарва голове. Това няма да се промени.  Основната ме цел е да помогна на Норвегия да се класира за Световното първенство”.

Холанд говори и за празнуването си след гол, имитирайки робот, което направи срещу Борнемут: “ Мисля, че всички знаят защо го направих. Ако проверите коментарите ми под снимките и видеоклиповете, ще разберете. Никога не планирам празненства, правя го след като вкарам гол, защото не мисля, че трябва да се планира нещо подобно” .

Снимки: Imago

