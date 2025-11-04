Холанд: Не мисля за рекорди, много далеч съм от Меси и Роналдо

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд говори на пресконференция преди утрешното домакинство срещу бившия си отбор Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига.

Запитан за това, че е близо до подобряване на рекорда си за голове в Премиър лийг, нападателят на “гражданите” отговори: “Не мога да мисля за рекорди, които мога да подобря. Това е последното нещо, за което мисля. Опитвам се да мисля за това как да помогна на отбора да спечели футболни мачове. Знам, че е скучно, но така стоят нещата”.

Erling 💬 (On the possibility of breaking the Premier League goalscorer record) I can’t think about records I can break. That’s the last thing I think of. I try to think about helping the team win football games. I know it’s boring but that’s how it is. pic.twitter.com/AxLwzt71Ah — Manchester City (@ManCity) November 4, 2025

Помолен да коментира дали е съгласен с думите на мениджъра си Джосеп Гуардиола, че Холанд вече е на нивото на Меси и Роналдо, норвежецът скромно каза: “Изобщо не! Никой не може да се доближи до тях двамата, така че не. Аз съм просто Ерлинг, норвежец, който вкарва голове. Това няма да се промени. Основната ме цел е да помогна на Норвегия да се класира за Световното първенство”.

🚨 Erling Haaland on Ronaldo-Messi comparisons: “No, not at all! No one can get close to them two, so no…”.



“I am just Erling, a Norwegian guy scoring goals. That won’t change”. pic.twitter.com/eHjxXCe6rV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2025

Холанд говори и за празнуването си след гол, имитирайки робот, което направи срещу Борнемут: “ Мисля, че всички знаят защо го направих. Ако проверите коментарите ми под снимките и видеоклиповете, ще разберете. Никога не планирам празненства, правя го след като вкарам гол, защото не мисля, че трябва да се планира нещо подобно” .

Снимки: Imago