Георги Караманджуков: Всички се борим да направим по-добър продукт

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков говори пред репортерите след срещата между клубовете от efbet Лига, БФС и БПФЛ. Шефът на разградчани сподели, че всички решения, които са взети, са за доброто на футбола.

"Срещата беше много ползотворна. Имаше доста дискусии и коментари. Това, което се направи за следващата година, е за добро за футбола. Опитахме се да защитим интересите и на феновете. Коментирахме доста теми като подобряване на базата и терените. Ще има и друга среща, може би в началото на април, за нормативните документи за сезон 2026/27.

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Датите са заложени в календара. Не са коментирани изобщо. Няма как да избягаме от този мач, още два двубоя ни очакват в Европа. Нямаме намерение да отлагаме мачове засега.

Срещата не е инициирана от нас. Подобна среща се прави всеки полусезон. И други клубове искаха срещата да се проведе максимално рано. Прави чест на БФС и БПФЛ, че организира такава среща. Всички се борим да направим по-добър продукт. Важното е да стават интересни мачове, както е и тази година първенството.

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Аз мисля, че става доста интересно първенство, няма значение, че Лудогорец не е първи, не ни е първи такъв случай. Имаме си нашите обективни причини.

Винаги организацията е била на високо ниво, последният пример е мачът с ЦСКА лятото. Ние не сме се противили мачът срещу Левски за Суперкупата да бъде в София. Футболът е за феновете, нека да е пълен стадионът. Важно е да има добри условия за игра.

Темата за българските футболисти остана за следващата среща. Решенията бяха взети с пълно единодушие, нямаше против. Опитахме се да бъдем максимално изчерпателни по всички теми. Винаги сме имали план “Б”. Ние сме си виновни, вече нищо не зависи от нас. Ще се борим докрай, но не всичко вече е в наши ръце", заяви Караманджуков.