Гуардиола за Ливърпул: Няма смисъл да се казва колко са добри, да играеш срещу тях е удоволствие

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори за съперничеството с Ливърпул в Премиър лийг. Отборите ще се срещнат идният уикенд в мача от 11-тия кръг на английския шампионат, като преди началото на мача ги дели само точка и заемат второто и третото място. Двата тима бяха основните претенденти за титлата през последното десетилетие, като те са единствените, които спечелиха титлата в периода между 2018 и 2025 г.

„Те бяха нашите основни съперници през последните девет или десет години, така че няма нужда да казваме колко са добри. Но ние сме готови.

В четвъртък имаме тренировка, след това възстановяване, един почивен ден и трябва да се подготвим за мача възможно най-добре.

Говорихме много за тази седмица, колко е важна и се справихме наистина, наистина добре. Удоволствие е да играя срещу Ливърпул и се надявам да покажем добро представяне.

Честно казано, развълнуван съм и щастлив да се подготвям за мача в неделя. Нямам търпение да играя отново в неделя срещу Ливърпул. Ще видим какво ще се случи“, каза Гуардиола.