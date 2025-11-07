Популярни
  3. Гуардиола за Ливърпул: Няма смисъл да се казва колко са добри, да играеш срещу тях е удоволствие

Гуардиола за Ливърпул: Няма смисъл да се казва колко са добри, да играеш срещу тях е удоволствие

  • 7 ное 2025 | 05:16
Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори за съперничеството с Ливърпул в Премиър лийг. Отборите ще се срещнат идният уикенд в мача от 11-тия кръг на английския шампионат, като преди началото на мача ги дели само точка и заемат второто и третото място. Двата тима бяха основните претенденти за титлата през последното десетилетие, като те са единствените, които спечелиха титлата в периода между 2018 и 2025 г.

Манчестър Сити разкъса Дортмунд в очакване на Ливърпул
„Те бяха нашите основни съперници през последните девет или десет години, така че няма нужда да казваме колко са добри. Но ние сме готови.

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"
В четвъртък имаме тренировка, след това възстановяване, един почивен ден и трябва да се подготвим за мача възможно най-добре.

Бернардо Силва: Мразя да губя, шампионският шпалир е лицемерие
Говорихме много за тази седмица, колко е важна и се справихме наистина, наистина добре. Удоволствие е да играя срещу Ливърпул и се надявам да покажем добро представяне.

Ливърпул надигра по шампионски Манчестър Сити на “Етихад” и дръпна с 11 точки на върха
Честно казано, развълнуван съм и щастлив да се подготвям за мача в неделя. Нямам търпение да играя отново в неделя срещу Ливърпул. Ще видим какво ще се случи“, каза Гуардиола.

