  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Гьозтепе и Стоилов загряха за ЦСКА 1948 с девет гола

Гьозтепе и Стоилов загряха за ЦСКА 1948 с девет гола

  • 6 яну 2026 | 17:25
  • 3318
  • 2
Гьозтепе и Стоилов загряха за ЦСКА 1948 с девет гола

Отборът на Гьозтепе се развихри и спечели с гръмкото 9:1 контролата си с четвъртодивизионния Сьоке 1970. Както е известно, другата приятелска среща на състава на Станимир Стоилов през кратката зимна пауза на турското първенство е срещу ЦСКА 1948 в събота.

ЦСКА 1948 уреди контрола с Гьозтепе на Мъри Стоилов
ЦСКА 1948 уреди контрола с Гьозтепе на Мъри Стоилов

Още на почивката Гьозтепе водеше с 5:0. Голеадата започна в 19-ата минута, когато се разписа Жуан, който в 34-тата минута отбеляза и четвъртото попадение на своя тим. Между двата му гола точни бяха също така Ибрахим Сабра (24’) и новото попълнение Алексис Антунес (32’). В 36-ата минута пък Ралданей Норберто отбеляза последния гол за първото полувреме. До 62-рата минута “червено-жълтите” нанизаха още четири попадения, две от които бяха дело на резервата Жандерсон (47’, 62’), а другите две отидоха на сметката на Огюн Байрак (55’) и влезлия на почивката Арда Куртулан (61’). Впоследствие елитният тим се успокои и дори позволи на Сьоке да вкара почетен гол чрез Бедирхан Йълдъз в 86-ата минута.

Снимки: Imago

