Гьозтепе и Стоилов загряха за ЦСКА 1948 с девет гола

Отборът на Гьозтепе се развихри и спечели с гръмкото 9:1 контролата си с четвъртодивизионния Сьоке 1970. Както е известно, другата приятелска среща на състава на Станимир Стоилов през кратката зимна пауза на турското първенство е срещу ЦСКА 1948 в събота.

ЦСКА 1948 уреди контрола с Гьозтепе на Мъри Стоилов

Още на почивката Гьозтепе водеше с 5:0. Голеадата започна в 19-ата минута, когато се разписа Жуан, който в 34-тата минута отбеляза и четвъртото попадение на своя тим. Между двата му гола точни бяха също така Ибрахим Сабра (24’) и новото попълнение Алексис Антунес (32’). В 36-ата минута пък Ралданей Норберто отбеляза последния гол за първото полувреме. До 62-рата минута “червено-жълтите” нанизаха още четири попадения, две от които бяха дело на резервата Жандерсон (47’, 62’), а другите две отидоха на сметката на Огюн Байрак (55’) и влезлия на почивката Арда Куртулан (61’). Впоследствие елитният тим се успокои и дори позволи на Сьоке да вкара почетен гол чрез Бедирхан Йълдъз в 86-ата минута.

#HazırlıkMaçı: Maç Sonucu: Göztepe’miz 9-1 Söke 1970 SK



⚽️ 19' Juan (P)

⚽️ 28' Ibrahim Sabra

⚽️ 32' Alexis Antunes

⚽️ 33' Juan

⚽️ 36' Rhaldney

⚽️ 46' Janderson

⚽️ 55' Ibrahim Sabra

⚽️ 61' Arda Okan Kurtulan

⚽️ 62' Janderson#Göztepe pic.twitter.com/yoKHwZLxTW — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 6, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago