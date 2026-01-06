Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Роял Антверп
  3. Аталанта и Болоня следят национал на България

Аталанта и Болоня следят национал на България

  • 6 яну 2026 | 17:55
  • 746
  • 0
Аталанта и Болоня следят национал на България

Българският национал Росен Божинов от Антверп е обект на сериозен интерес от отбори в Германия, Англия и Италия и може да бъде продаден в най-скоро време, информира белгийското издание Voetbalkrant.

20-годишният централен бранител беше привлечен през лятото на 2024 г. от ЦСКА 1948 срещу 500 000 евро, а Gazet van Antwerpen съобщи, че в момента има клуб, който е готов да заплати около четири милиона евро за неговите права, което би било доста сериозна печалба за Антверп след само 18 месеца в състава.

Божинов, който има три мача за националния отбор на България, е твърд титуляр в белгийския тим със 17 мача и един гол през настоящата кампания и продължава да прогресира с представянето си. Сред тимовете, които следят българина, са италианските Болоня и Аталанта.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

  • 6 яну 2026 | 13:49
  • 1211
  • 0
Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

  • 6 яну 2026 | 13:47
  • 710
  • 2
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 15616
  • 72
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 19130
  • 37
Нов играч в Спартак (Пловдив)

Нов играч в Спартак (Пловдив)

  • 6 яну 2026 | 13:34
  • 740
  • 0
Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

  • 6 яну 2026 | 12:56
  • 2963
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 6863
  • 9
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 17336
  • 49
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 15616
  • 72
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

  • 6 яну 2026 | 18:43
  • 820
  • 0
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 19130
  • 37
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 30121
  • 15