Аталанта и Болоня следят национал на България

Българският национал Росен Божинов от Антверп е обект на сериозен интерес от отбори в Германия, Англия и Италия и може да бъде продаден в най-скоро време, информира белгийското издание Voetbalkrant.

20-годишният централен бранител беше привлечен през лятото на 2024 г. от ЦСКА 1948 срещу 500 000 евро, а Gazet van Antwerpen съобщи, че в момента има клуб, който е готов да заплати около четири милиона евро за неговите права, което би било доста сериозна печалба за Антверп след само 18 месеца в състава.

Божинов, който има три мача за националния отбор на България, е твърд титуляр в белгийския тим със 17 мача и един гол през настоящата кампания и продължава да прогресира с представянето си. Сред тимовете, които следят българина, са италианските Болоня и Аталанта.