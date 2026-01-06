Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Визела
  3. Домакинско разочарование за Бастунов и Христов в Португалия

Домакинско разочарование за Бастунов и Христов в Португалия

  • 6 яну 2026 | 00:27
  • 61
  • 0
Домакинско разочарование за Бастунов и Христов в Португалия

Отборът на Визела, с Ангел Бастунов и Андреа Христов в редиците си, допусна домакинска загуба в двубоя с Торензе от Лига Португал 2. И двамата българи бяха титуляри за своя тим и записаха пълни 90 минути на терена.

Съперниците се бяха захапали здраво и изглеждаше, че мачът ще завърши без голове и без победител. В самия край обаче гостите нанесоха своя удар. Това се случи в 88-ата минута, когато Муса Драме отбеляза победния гол за своя тим.

Тази загуба остави Визела на 5-ото място в класирането с 24 точки. Торензе се изкачи до 8-ата позиция с 23 точки. Водач е Маритимо с 33 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Президентът на Камерун зарадва с индивидуални премии националите за класирането на четвъртфиналите

Президентът на Камерун зарадва с индивидуални премии националите за класирането на четвъртфиналите

  • 5 яну 2026 | 19:41
  • 3112
  • 1
Уест Хам взе аржентинец, наказвал 4 пъти в един мач Реал Мадрид

Уест Хам взе аржентинец, наказвал 4 пъти в един мач Реал Мадрид

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 7113
  • 5
Доминация, късни голове и съдбоносни решения - това е обзорът на 20-ия кръг в Премиър лийг

Доминация, късни голове и съдбоносни решения - това е обзорът на 20-ия кръг в Премиър лийг

  • 5 яну 2026 | 18:03
  • 1442
  • 0
Селтик изгони мениджъра след само 32 дни

Селтик изгони мениджъра след само 32 дни

  • 5 яну 2026 | 17:29
  • 2543
  • 2
Байерн привиква вратар и веднага ще го преотстъпи отново, този път в Англия

Байерн привиква вратар и веднага ще го преотстъпи отново, този път в Англия

  • 5 яну 2026 | 17:12
  • 2070
  • 0
Интересът на Манчестър Сити към Геи става все по-силен

Интересът на Манчестър Сити към Геи става все по-силен

  • 5 яну 2026 | 16:56
  • 1795
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 1307
  • 0
Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 27052
  • 30
Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 41876
  • 29
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 41349
  • 50
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 45262
  • 75
Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 21:14
  • 7875
  • 4