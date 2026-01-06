Домакинско разочарование за Бастунов и Христов в Португалия

Отборът на Визела, с Ангел Бастунов и Андреа Христов в редиците си, допусна домакинска загуба в двубоя с Торензе от Лига Португал 2. И двамата българи бяха титуляри за своя тим и записаха пълни 90 минути на терена.

Съперниците се бяха захапали здраво и изглеждаше, че мачът ще завърши без голове и без победител. В самия край обаче гостите нанесоха своя удар. Това се случи в 88-ата минута, когато Муса Драме отбеляза победния гол за своя тим.

Тази загуба остави Визела на 5-ото място в класирането с 24 точки. Торензе се изкачи до 8-ата позиция с 23 точки. Водач е Маритимо с 33 точки.