  2. Реал Мадрид
  Контузия вади Чуамени от строя за три седмици

Контузия вади Чуамени от строя за три седмици

  6 ное 2025 | 15:06
  • 211
  • 0
Контузия вади Чуамени от строя за три седмици

От Реал Мадрид съобщиха, че халфът на тима Орелиан Чуамени е получил контузия на лявото бедро, което ще го извади от националния тим на Франция за предстоящите световни квалификации срещу Украйна (13 ноември) и Азербайджан (16 ноември).

"Вследствие на прегледите, направени от медицинския екип на Реал Мадрид, нашият футболист Орелиан Чуамени бе диагностициран с контузия на полусухожилния мускул на левия крак. Ще следим състоянието му", се казва в съобщението на испанския гранд. Това става два дни след загубата на Реал от Ливърпул с 0:1 в четвъртия кръг на Шампионската лига.

Не е уточнено колко време ще отсъства от терените французинът, но испанските медии става въпрос за три седмици. От началото на сезон 2025-26 Чуамени е безспорен титуляр за Реал Мадрид, като има 15 мача във всички турнири. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

